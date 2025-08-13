Opinión
13 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasSeguridad
Exequias de Gabriela Nicole comenzarán este jueves

Ante la acogida del pueblo y la cantidad de muestras de solidaridad, la familia tomó medidas para tener espacio suficiente para la cantidad de público que esperan

13 de agosto de 2025 - 3:52 PM

Habla el tío de Gabriela Nicole: “Estamos desesperados”

A un día de cumplir 17 años, Gabriela Nicole Pratts Rosario, conocida como "Lela", fue asesinada en medio de un altercado en Aibonito.

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las exequias de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario comenzarán este jueves, informó la funeraria Aibonito Memorial.

Sin embargo, el velatorio no será en la funeraria, sino que se llevará a cabo en las instalaciones de la fraternidad Nu Delta Chi, en la carretera PR-162 de Aibonito.

La movida responde a la necesidad de contar con espacio suficiente para el público que se espera debido a la magnitud de las muestras de solidaridad que ha recibido la familia desde el trágico fallecimiento de la adolescente que ayer, 12 de agosto, cumpliría 17 años.

Cientos de personas se congregaron en la noche del martes en una caravana que culminó en el lugar la escena del crimen, donde celebraron su vida cantándole cumpleaños.

El velatorio en la fraternidad se celebrará el jueves, de 1:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Luego, el viernes, el féretro estará expuesta de 8:00 a.m. hasta el mediodía, cuando entonces saldrá en procesión hasta el cementerio La Paz del Señor, también en Aibonito.

Pratts Rosario fue asesinada con un arma blanca en la madrugada del 11 de agosto en hechos reportados a las 12:00 a.m., cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, aledaño al casco urbano.

Según el Negociado de la Policía, una llamada desde una institución médica informó que una adolescente y otro joven, ambos de 16 años, llegaron con heridas de arma blanca.

Pratts Rosario, de acuerdo con la Uniformada, recibió ocho heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, mientras que el joven, cuyo nombre no ha sido revelado, recibió una herida en el área del costado.

La Policía luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas, y que el joven, quien presuntamente trató de defenderla, permanece en condición estable.

De acuerdo con la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, la menor participó de una actividad de cierre del verano y, horas más tarde, se dirigió a un cruce acompañada con otras personas. En el cruce, supuestamente, se encontraba un grupo de personas, entre menores y adultos.

Las autoridades sostienen que, en medio de la interacción con el grupo, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida por varias personas.

Pratts Rosario, supuetamente, intervino y fue apuñalada, según la Uniformada. El joven resultó herido al tratar de proteger a Pratts Rosario, sostuvo la Policía.

Durante este miércoles, la Fiscalía de Aibonito entrevistó a múltiples personas para preparar declaraciones juradas que usarán para la formulación de cargos.

Hasta este momento, la Policía ha indicado que tiene identificado a seis féminas sospechosas, dos adultas y cuatro menores de edad.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
