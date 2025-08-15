“Vuela alto, Lela”: entre el dolor y reclamo, Aibonito da el último adiós a Gabriela Nicole Pratts

Aibonito - Desde el lugar donde Gabriela Nicole Pratts Rosario fue velada hasta el cementerio La Paz del Señor, en Aibonito, el camino estuvo marcado por globos blancos y lazos rosados.

En cada comercio y cada fachada, el casco urbano del municipio se tiñó de estos colores para despedir a la adolescente de 16 años que fue asesinada el pasado lunes en un caso que estremeció a todo Puerto Rico.

Los vehículos que transitaban las calles llevaban escrito en los cristales “Te recordaremos, Lela” y frente a la Plaza de Recreo yace un letrero, a la altura de un garaje de gasolina, con una imagen de ella y el mensaje “Descansa en paz”.

En los altavoces de las guaguas que acompañaban el cortejo fúnebre, sonaba música sacra con mensajes como “Perdón que me tenga que ir” y “Ya no llores por mí”, mientras en una escuela frente a la fraternidad Nu Delta Chi, donde se llevó a cabo el velatorio, cientos de estudiantes esperaban asomados en la verja a que partiera el coche que trasladaría el cuerpo de la joven a su última morada.

El sitio donde Gabriela Nicole perdió la vida también se convirtió en un lugar de ceremonia: flores sobre el suelo, globos y lazos negros colgando del poste.

En la escena, también hay una banda que lee “Feliz cumpleaños, princesa’”, junto al número 17, recordando la edad que habría cumplido al día siguiente de perder la vida, y hasta donde llegaron sus seres queridos para cantarle cumpleaños este pasado martes.

1 / 14 | En imágenes: así fue el funeral de Gabriela Nicole, adolescente asesinada en Aibonito. Familiares y amigos se dieron cita hoy en la fraternidad Nu Delta Chi, en Aibonito, para el funeral de Gabriela Nicole Pratts Rosario. - Ramon "Tonito" Zayas

Antes de llegar al cementerio, el cortejo fúnebre hizo varias paradas en lugares especiales para Gabriela Nicole, comenzando por la Escuela Superior Bonifacio Jiménez, donde estudiaba.

“Llegó el día que no quería que llegará amor mío, solo digo que tengo mi corazón en pedazos. Te amo y te amaré toda mi vida mi pequeña princesa, quiero justicia y es ya”, sostuvo su madre Lisandra Lisa Rosario en declaraciones escritas a través de las redes sociales antes de comenzar el sepelio.

El cuerpo de Gabriela Nicole fue trasladado del carro fúnebre a una carroza, halada por dos caballos blancos, que la desplazó desde la carretera principal PR-162 hasta la planta baja del cementerio, donde recibió el último adiós por parte de sus seres queridos.

“Lo que viene no es fácil, allá arriba hay un Dios, y él todo lo sabe. Habrá justicia, seguiremos orando y doblando rodillas para pedirle con nombre y apellido, y que Gabriela pueda descansar en paz”, expresó conmovida una amiga cercana a la familia, quien se identificó como Melissa, designada para hablar durante el sepelio.

Sin embargo, mientras los familiares y amigos de la adolescente le daban el último adiós, la investigación sobre su muerte aún continúa.

La Policía informó el martes que identificó a las seis personas sospechosas del asesinato de la adolescente, entre ellas varios menores de edad, aunque aún no se han radicado cargos.