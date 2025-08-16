Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
16 de agosto de 2025
84°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tragedia en Aibonito: la muerte de Gabriela Nicole encabeza las noticias más leídas de la semana

Los lectores también se interesaron por otros temas como la coronación de la nueva Miss Universe y Mireddys González

16 de agosto de 2025 - 12:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, joven de 16 años asesinada con un arma blanca en Aibonito. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La trágica muerte de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, quien fue asesinada en la madrugada del 11 de agosto en un ataque con arma blanca en Aibonito, encabeza la lista de las cinco noticias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

RELACIONADAS

Además, la coronación de la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, de 25 años, quien representó al municipio de Dorado en el concurso local, también forma parte de los contenidos más vistos durante los pasados siete días.

A continuación las cinco noticias más leídas:

De Dorado la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025

Después de tres meses de preparación, Alicea Rivera se convirtió en la nueva Miss Universe Puerto Rico, y representará a la isla en el certamen internacional que tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia.

Durante el certamen, Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo, quedó como primera finalista; Miss Vieques, Isys Santos Crespo, segunda finalista; Miss Ponce, Marisabel Rivera, tercera finalista; y Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres, cuarta finalista.

Las 23 candidatas de Miss Universe Puerto Rico ya se encuentran en el acuartelamiento en el Hotel San Juan, previo a la noche final del certamen, este jueves. A continuación las fotos de la evolución de cada concursante. Miss Aguadilla 2025, Natalie Marrero, en su primera presentación. Miss Yauco 2025, Claudia Lorenzi, durante el desfile de traje de gala en la preliminar.
1 / 146 | Miss Universe Puerto Rico 2025: así han evolucionado las candidatas. Las 23 candidatas de Miss Universe Puerto Rico ya se encuentran en el acuartelamiento en el Hotel San Juan, previo a la noche final del certamen, este jueves. A continuación las fotos de la evolución de cada concursante. - Xavier Araújo

La final de MUPR 2025 arrancó la noche del pasado jueves con fuerza desde el icónico Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. Ataviadas de negro, las 23 candidatas salieron al escenario para protagonizar el número musical de apertura.

“Ella nunca le hizo daño a nadie”: despiden a Gabriela Nicole en conmovedor funeral en Aibonito

Decenas de estudiantes de las escuelas superiores de Aibonito llegaron hasta el funeral de su amiga Gabriela Nicole para abrazar a sus familiares, afectados por la tragedia que cambió sus vidas la madrugada del lunes.

“Me la quitaron. Ella nunca le hizo daño a nadie”, manifestó una adolescente mientras lloraba desconsolada luego de ver el féretro de su amiga, mientras la familia clama por justicia para la menor.

Como parte de los actos de recordación, esta semana cientos de personas celebraron la vida de la joven durante una caravana que comenzó en el casco urbano y que culminó en la escena del crimen.

El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor.Una comitiva fúnebre adornada de globos blancos y lazos rosados partió desde el salón de la fraternidad Nu Delta Chi, lugar donde Gabriela Nicole fue velada, hasta el cementerio. El velatorio cse extendiró durante la mañana del viernes y, a eso del mediodía, la comitiva fúnebre salió hasta el cementerio. Allí globos azules, rosados y blancos fueron lanzados al cielo como última despedida de la joven estudiante.
1 / 30 | En imágenes: el pueblo de Aibonito se despidió de “Lela” con gestos de amor. El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Los hechos ocurrieron a las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, aledaño al casco urbano. La Policía fue alertada de dos adolescentes de 16 años con heridas de arma blanca.

La Uniformada luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas, mientras que el hombre se encontraba estable. La joven fue enterrada esta semana en el cementerio La Paz del Señor, en Aibonito.

"Habrá justicia": lo que ocurrió en el sepelio de Gabriela Nicole en Aibonito

"Habrá justicia": lo que ocurrió en el sepelio de Gabriela Nicole en Aibonito

Estremecedor video: cientos dan el último adiós a "Lela" tras su asesinato

Estafadores vuelven a ingeniárselas: Banco Popular confirma nueva modalidad con textos

Los estafadores vuelven a recurrir a nuevas artimañas para engañar a los consumidores.

En esta ocasión, utilizan mensajes de texto como anzuelo, haciéndose pasar por el Banco Popular y alegando que los puntos del programa Premia están próximos a vencer.

Mediante la técnica conocida como smishing (fraude por mensajes SMS), los delincuentes intentan que las personas revelen información personal o detalles de sus cuentas bancarias, bajo el pretexto de “canjear” sus supuestos puntos.

Se vendieron en Puerto Rico: retiran jabones y limpiadores antisépticos por riesgo de infección

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) informó que la compañía DermaRite Industries retiró voluntariamente varios lotes de jabones y limpiadores antisépticos de venta libre (OTC) debido a una contaminación con la bacteriaBurkholderia cepacia, que puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales.

Los productos retirados incluyen DermaKleen (jabón antiséptico en loción con vitamina E), DermaSarra (analgésico externo para aliviar picazón e irritaciones menores), KleenFoam (espuma antimicrobiana con aloe vera) y PeriGiene (limpiador antiséptico para el área perineal). Según la FDA, fueron distribuidos en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) anunció que DermaRite Industries retiró voluntariamente varios lotes de productos, entre ellos jabones, tras detectar contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia complex.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) anunció que DermaRite Industries retiró voluntariamente varios lotes de productos, entre ellos jabones, tras detectar contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia complex. (Suministrada)

En fotos: Mireddys González y su transformación durante el proceso judicial contra Daddy Yankee

Desde que comenzó el pleito legal con el reconocido reguetonero Daddy Yankee, la empresaria —y su exesposa— Mireddys González no solo ha estado en el centro de la controversia mediática, sino que también ha llamado la atención por la evolución de su estilo.

Así han cambiado sus “looks” a lo largo del proceso, marcando etapas que han captado la mirada del público y las redes sociales.

Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, se divorciaron después de casi 30 años de matrimonio. La noticia fue confirmada por el propio Daddy Yankee a través de un comunicado en diciembre de 2024. El 20 de diciembre de 2024, González tuvo su primera visita en el tribunal, en una vista de injunction relacionada con la pugna legal relacionadas con las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.Mireddys, Jesaaelys y Daddy Yankee. (Instagram)
1 / 19 | En fotos: Mireddys González y su transformación durante el proceso judicial contra Daddy Yankee. Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, se divorciaron después de casi 30 años de matrimonio. La noticia fue confirmada por el propio Daddy Yankee a través de un comunicado en diciembre de 2024. - Instagram
Tags
Daddy YankeeMireddys GonzálezAsesinatosAsesinato de mujeresMiss Universe Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 16 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores