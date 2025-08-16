Tragedia en Aibonito: la muerte de Gabriela Nicole encabeza las noticias más leídas de la semana

La trágica muerte de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, quien fue asesinada en la madrugada del 11 de agosto en un ataque con arma blanca en Aibonito, encabeza la lista de las cinco noticias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

Además, la coronación de la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, de 25 años, quien representó al municipio de Dorado en el concurso local, también forma parte de los contenidos más vistos durante los pasados siete días.

A continuación las cinco noticias más leídas:

Después de tres meses de preparación, Alicea Rivera se convirtió en la nueva Miss Universe Puerto Rico, y representará a la isla en el certamen internacional que tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia.

Durante el certamen, Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo, quedó como primera finalista; Miss Vieques, Isys Santos Crespo, segunda finalista; Miss Ponce, Marisabel Rivera, tercera finalista; y Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres, cuarta finalista.

1 / 146 | Miss Universe Puerto Rico 2025: así han evolucionado las candidatas. Las 23 candidatas de Miss Universe Puerto Rico ya se encuentran en el acuartelamiento en el Hotel San Juan, previo a la noche final del certamen, este jueves. A continuación las fotos de la evolución de cada concursante. - Xavier Araújo

La final de MUPR 2025 arrancó la noche del pasado jueves con fuerza desde el icónico Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. Ataviadas de negro, las 23 candidatas salieron al escenario para protagonizar el número musical de apertura.

Decenas de estudiantes de las escuelas superiores de Aibonito llegaron hasta el funeral de su amiga Gabriela Nicole para abrazar a sus familiares, afectados por la tragedia que cambió sus vidas la madrugada del lunes.

“Me la quitaron. Ella nunca le hizo daño a nadie”, manifestó una adolescente mientras lloraba desconsolada luego de ver el féretro de su amiga, mientras la familia clama por justicia para la menor.

Como parte de los actos de recordación, esta semana cientos de personas celebraron la vida de la joven durante una caravana que comenzó en el casco urbano y que culminó en la escena del crimen.

1 / 30 | En imágenes: el pueblo de Aibonito se despidió de “Lela” con gestos de amor. El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Los hechos ocurrieron a las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, aledaño al casco urbano. La Policía fue alertada de dos adolescentes de 16 años con heridas de arma blanca.

La Uniformada luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas, mientras que el hombre se encontraba estable. La joven fue enterrada esta semana en el cementerio La Paz del Señor, en Aibonito.

"Habrá justicia": lo que ocurrió en el sepelio de Gabriela Nicole en Aibonito Estremecedor video: cientos dan el último adiós a "Lela" tras su asesinato

Los estafadores vuelven a recurrir a nuevas artimañas para engañar a los consumidores.

En esta ocasión, utilizan mensajes de texto como anzuelo, haciéndose pasar por el Banco Popular y alegando que los puntos del programa Premia están próximos a vencer.

Mediante la técnica conocida como smishing (fraude por mensajes SMS), los delincuentes intentan que las personas revelen información personal o detalles de sus cuentas bancarias, bajo el pretexto de “canjear” sus supuestos puntos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) informó que la compañía DermaRite Industries retiró voluntariamente varios lotes de jabones y limpiadores antisépticos de venta libre (OTC) debido a una contaminación con la bacteriaBurkholderia cepacia, que puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales.

Los productos retirados incluyen DermaKleen (jabón antiséptico en loción con vitamina E), DermaSarra (analgésico externo para aliviar picazón e irritaciones menores), KleenFoam (espuma antimicrobiana con aloe vera) y PeriGiene (limpiador antiséptico para el área perineal). Según la FDA, fueron distribuidos en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) anunció que DermaRite Industries retiró voluntariamente varios lotes de productos, entre ellos jabones, tras detectar contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia complex. (Suministrada)

Desde que comenzó el pleito legal con el reconocido reguetonero Daddy Yankee, la empresaria —y su exesposa— Mireddys González no solo ha estado en el centro de la controversia mediática, sino que también ha llamado la atención por la evolución de su estilo.

Así han cambiado sus “looks” a lo largo del proceso, marcando etapas que han captado la mirada del público y las redes sociales.