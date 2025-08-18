Corrió de una intervención de tránsito y se escondió en el baño de un casino: arrestan a dos hombres en Isla Verde

La Policía arrestó a dos hombres por violaciones a la ley de armas en la madrugada de este lunes, en Isla Verde, luego de detenerlos por una presunta infracción a la Ley de Tránsito.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes detuvieron al conductor de un auto Toyota Corolla, identificado como Zuriel Omar García García, de 20 años y residente en el municipio de Santa Isabel. En el auto viajaba como pasajero David Azocar Rosado, de 24 años y residente en San Juan.

“Durante la intervención, los agentes divisaron a simple vista un cargador marca Glock con capacidad para 13 municiones calibre .40“, detalló la Uniformada.

Los agentes solicitaron a García García que presentara su licencia de portación de armas. Al no hacerlo, los policías pidieron que tanto el conductor como el pasajero bajaran del vehículo.

El pasajero, Azocar Rosario, fue arrestado junto al auto. No obstante, García García huyó, a pie, hacia un hotel cercano.

“Oficiales iniciaron un seguimiento y lograron arrestarlo en el baño del casino del mencionado hotel, con la colaboración del personal de la unidad preventiva de Isla Verde”, detalló el informe de la Policía.

Material ocupado por la Policía dentro del vehículo en el que viajaban los dos detenidos. (Suministrada)

Tras los arrestos, la Policía ocupó dentro del vehículo “un cargador negro marca Glock con capacidad para 13 municiones calibre .40, dos cargadores de rifle amarrados con cinta adhesiva que contenían un total de 61 municiones calibre 7.62, una munición adicional calibre .40 y parafernalia”.