17 de agosto de 2025
76°tormenta
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Hombre es asesinado en Aguada al recoger a su hijastro en una fiesta de cumpleaños

De la investigación preliminar se desprende que el menor llamó a su familia luego de un incidente en el lugar

17 de agosto de 2025 - 11:30 AM

La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Redacción El Nuevo Día
Un hombre fue asesinado y otro resultó herido en un violento incidente reportado la noche del sábado en Aguada.

La investigación preliminar de la Policía detalla que Luis Velázquez Nazario, de 31 años, acudió junto a su esposa a recoger a su hijastro de una fiesta de cumpleaños en la carretera 414 en el sector Cruces, de Aguada.

La pareja llegó al lugar luego de que el menor enviara un mensaje a su madre informando que tuvo un incidente en la actividad y que se encontraba encerrado en un cuarto, por lo que pedía que lo fueran a buscar de inmediato.

Al llegar al lugar, la Uniformada detalla que la pareja logra sacar al menor, pero otro joven, de 18 años, “portando un arma de fuego y con actitud hostil y agresiva realizó un disparo. Acto seguido la víctima, Luis, le dice a su esposa e hijastro que abordaran el auto. El joven efectuó múltiples disparos dirigidos a Luis, causándole la muerte en el acto. La víctima poseía licencia de armas y repelió la agresión realizando varios disparos e hiriendo al atacante”.

El presunto atacante llegó con un a herida de bala a un hospital de la región. Este presentaba un orificio con entrada y salida en el costado derecho y fue referido en estado crítico a un hospital de la zona metropolitana.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales está a cargo de la pesquisa.

