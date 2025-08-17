Opinión
17 de agosto de 2025
77°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo baleado de un hombre frente a un negocio en San Juan

La Policía aún no ha identificado al occiso

17 de agosto de 2025 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El occiso fue descrito como de tez negra, ojos marrones, pelo negro, con un peso aproximado de 250 libras y unos 5′6″ de estatura. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticias

La Policía investiga el asesinato de un hombre reportado el sábado en la noche frente al negocio Hawaii Bar, en San Juan.

Según un informe preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona herida de bala en el lugar mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 11:44 p.m.

Los agentes que llegaron al lugar, ubicado en la intersección de la ubicado en la avenida Jesús T. Piñero y la calle César González, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual no había sido identificado al momento de esta publicación.

El occiso fue descrito como de tez negra, ojos marrones, pelo negro, con un peso aproximado de 250 libras y unos 5′6″ de estatura. Se informó que tiene una chiva corta y, al fallecer, “vestía una chaqueta negra, un pantalón largo tipo cargo de color negro y unos tenis marca Jordan, en colores negro y blanco".

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y la fiscal María del Mar Ortiz están a cargo de la investigación.

Keila López Alicea
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
