Hallan el cuerpo baleado de un hombre frente a un negocio en San Juan

La Policía investiga el asesinato de un hombre reportado el sábado en la noche frente al negocio Hawaii Bar, en San Juan.

Según un informe preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona herida de bala en el lugar mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 11:44 p.m.

Los agentes que llegaron al lugar, ubicado en la intersección de la ubicado en la avenida Jesús T. Piñero y la calle César González, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual no había sido identificado al momento de esta publicación.

El occiso fue descrito como de tez negra, ojos marrones, pelo negro, con un peso aproximado de 250 libras y unos 5′6″ de estatura. Se informó que tiene una chiva corta y, al fallecer, “vestía una chaqueta negra, un pantalón largo tipo cargo de color negro y unos tenis marca Jordan, en colores negro y blanco".