16 de agosto de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

La Policía tiene identificación preliminar del hombre asesinado el jueves en Ponce

Familiares de la víctima no han acudido al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para realizar la identificación oficial

16 de agosto de 2025 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El CIC en Ponce indicó que ya se tiene una identificación preliminar del hombre asesinado a balazos en la mañana del pasado jueves, en Ponce. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Negociado de la Policía cuenta con una identificación preliminar del hombre asesinado a tiros el 14 de agosto en el sector La Guanchita de Ponce, pero aguarda a que familiares acudan al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para llevar a cabo el proceso de identificación oficial, explicó el inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce a El Nuevo Día.

RELACIONADAS

Ayer (viernes) orientamos a unas personas, que entendemos son familiares, a que se personaran al ICF a identificar el cuerpo, pero no hemos tenido noticias de eso. Sabemos quién es, pero no podemos identificarlo oficialmente hasta que los familiares no lo identifiquen legalmente”, explicó el inspector.

Justiniano indicó, además, que se investiga el ángulo del narcotráfico como posible móvil del asesinato y, de ser la persona que sospechan, la víctima posee expediente con la Policía, aunque Justiniano no reveló el o los delitos previos.

El oficial confirmó que en la escena se ocuparon múltiples casquillos correspondientes a un arma larga.

Los hechos fueron reportados el jueves a las 11: 27 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 cuando se denunció un hombre herido de bala en la avenida Manatí, esquina calle Camarón del sector La Guachita, cerca del residencial público Lirios del Sur.

El occiso fue descrito de tez negra, de una estatura aproximada de 5 pies con 8 pulgadas, un peso estimado de 160 libras y una edad aparente de entre 22 y 25 años.

“Vestía un pantalón deportivo largo, medias y calzado deportivo de color negro. Presentaba un tatuaje visible en el área del pecho”, indicó el informe preliminar de la Policía.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
