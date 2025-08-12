Opinión
Suscriptores
12 de agosto de 2025
85°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran sin vida a octogenaria que fue reportada como desaparecida en Ponce

Se trata de Nestora Ramos Torres, de 89 años

12 de agosto de 2025 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía encontró esta tarde un cadáver en avanzado estado de descomposición en el sector Vallas Torres de Ponce, que se cree es el cuerpo de Nestora Ramos Torres, reportada como desaparecida el pasado 8 de agosto. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer que había sido reportada como desaparecida el pasado 8 de agosto fue encontrada sin vida, y en estado de descomposición, este martes en el sector Vallas Torres, en Ponce.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el capitán Alberto Fuentes, confirmó a El Nuevo Día que la Policía localizó el cuerpo de Nestora Ramos Torres, de 89 años.

“Hace unos minutos encontramos un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el sector Vallas Torres, en un camino vecinal. Una zona que colinda con los predios del aeropuerto (Mercedita de Ponce). Entendemos que se trata de la octogenaria (desaparecida) porque encontramos piezas de ropa que concuerdan con la que llevaba puesta el día de su desaparición”, explicó Fuentes.

“Ayer encontramos el carro, pero no mostraba signos de violencia. Lo encontramos a una distancia bastante considerable de donde estaba el cuerpo. Como unos 40 minutos caminando”, añadió.

Fuentes dijo que el cadáver será enviado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para el proceso correspondiente.

El capitán explicó que la zona donde se encontró el cuerpo, colinda con la costa y es un área de mangles donde se pescan jueyes.

“Es un camino bien aislado. La gente se mete por ahí y va a pescar jueyes. Ayer, uno de estos pescadores vio el carro y lo identificó de las noticias y nos llamó. Hoy continuamos la búsqueda desde las 8:00 a.m. y ahora encontramos el cuerpo”, relató.

Previo al hallazgo, la División de Personas Desaparecidas del CIC de Ponce continuaba la búsqueda de la mujer, quien fue reportada como desaparecida por su hija de los predios del Hospital Menonita, en ese municipio.

Tags
Breaking NewsPonceCICCadáveresPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
