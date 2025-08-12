Encuentran sin vida a octogenaria que fue reportada como desaparecida en Ponce

Una mujer que había sido reportada como desaparecida el pasado 8 de agosto fue encontrada sin vida, y en estado de descomposición, este martes en el sector Vallas Torres, en Ponce.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el capitán Alberto Fuentes, confirmó a El Nuevo Día que la Policía localizó el cuerpo de Nestora Ramos Torres, de 89 años.

“Hace unos minutos encontramos un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el sector Vallas Torres, en un camino vecinal. Una zona que colinda con los predios del aeropuerto (Mercedita de Ponce). Entendemos que se trata de la octogenaria (desaparecida) porque encontramos piezas de ropa que concuerdan con la que llevaba puesta el día de su desaparición”, explicó Fuentes.

“Ayer encontramos el carro, pero no mostraba signos de violencia. Lo encontramos a una distancia bastante considerable de donde estaba el cuerpo. Como unos 40 minutos caminando”, añadió.

Fuentes dijo que el cadáver será enviado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para el proceso correspondiente.

El capitán explicó que la zona donde se encontró el cuerpo, colinda con la costa y es un área de mangles donde se pescan jueyes.

“Es un camino bien aislado. La gente se mete por ahí y va a pescar jueyes. Ayer, uno de estos pescadores vio el carro y lo identificó de las noticias y nos llamó. Hoy continuamos la búsqueda desde las 8:00 a.m. y ahora encontramos el cuerpo”, relató.