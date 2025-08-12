A la cárcel imputado de forzar entrada a apartamento de expareja

Un hombre contra quien pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley 54 de violencia doméstica, fue detenido en la mañana del martes por agentes adscritos a la División de Arrestos y Extradiciones, informó el Negociado de la Policía.

La orden de arresto contra Jesús E. Hernández Fonseca, de 35 años y residente de en San Juan, había sido emitida previamente por la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de ese municipio, por cargos de maltrato agravado al amparo de la Ley 54 de violencia doméstica.

La jueza le fijó una fianza de $50,000 en ese momento.

Según la investigación de la Policía, el pasado 2 de agosto, en horas de la madrugada, el imputado presuntamente rompió los candados y la puerta de entrada de la residencia de su expareja y, una vez en el interior, desordenó la ropa de la víctima y tomó documentos sensitivos como un certificado de nacimiento, una tarjeta de Real ID, la tarjeta de Seguro Social de la víctima y las llaves de una motora, propiedad de la querellante.

Trascendió que mientras el imputado presuntamente realizaba los daños y la apropiación ilegal, le envió varios mensajes de texto a la víctima con fotos de lo que hacía, incluyendo fotos de la cama y de la residencia, “intimidándola y amenazándola por no estar en su hogar”.

Tras su arresto el martes, la orden fue diligenciada por la jueza Glenda Liz Cruz, del Tribunal de San Juan. Hernández Fonseca no pudo prestar la fianza previamente impuesta siendo fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.