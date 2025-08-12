Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A la cárcel imputado de forzar entrada a apartamento de expareja

El hombre, presuntamente, tomó fotos de lo que hacía y se las envió a la víctima de manera amenazante

12 de agosto de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Según la investigación, Jesús E. Hernández Fonseca, de 35 años y residente de en San Juan, presuntamente forzó su entrada a la residencia de su expareja mientras le enviaba fotos de lo que hacía a través de mensajes de texto.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre contra quien pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley 54 de violencia doméstica, fue detenido en la mañana del martes por agentes adscritos a la División de Arrestos y Extradiciones, informó el Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

La orden de arresto contra Jesús E. Hernández Fonseca, de 35 años y residente de en San Juan, había sido emitida previamente por la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de ese municipio, por cargos de maltrato agravado al amparo de la Ley 54 de violencia doméstica.

La jueza le fijó una fianza de $50,000 en ese momento.

La orden de arresto contra Jesús E. Hernández Fonseca, de 35 años y residente de en San Juan, había sido emitida previamente por la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de ese municipio, por cargos de maltrato agravado al amparo de la Ley 54 de violencia doméstica.
La orden de arresto contra Jesús E. Hernández Fonseca, de 35 años y residente de en San Juan, había sido emitida previamente por la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de ese municipio, por cargos de maltrato agravado al amparo de la Ley 54 de violencia doméstica. (Suministrada)

Según la investigación de la Policía, el pasado 2 de agosto, en horas de la madrugada, el imputado presuntamente rompió los candados y la puerta de entrada de la residencia de su expareja y, una vez en el interior, desordenó la ropa de la víctima y tomó documentos sensitivos como un certificado de nacimiento, una tarjeta de Real ID, la tarjeta de Seguro Social de la víctima y las llaves de una motora, propiedad de la querellante.

Trascendió que mientras el imputado presuntamente realizaba los daños y la apropiación ilegal, le envió varios mensajes de texto a la víctima con fotos de lo que hacía, incluyendo fotos de la cama y de la residencia, “intimidándola y amenazándola por no estar en su hogar”.

Tras su arresto el martes, la orden fue diligenciada por la jueza Glenda Liz Cruz, del Tribunal de San Juan. Hernández Fonseca no pudo prestar la fianza previamente impuesta siendo fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La Vista Preliminar quedó pautada para el 25 de agosto de 2025.

Tags
Breaking NewsTribunal de San JuanCICPolicía de Puerto RicoSan JuanViolencia domésticaLey 54
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: