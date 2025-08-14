Asesinan un hombre a tiros en Ponce
La Policía entiende que el occiso tiene entre 22 y 25 años
14 de agosto de 2025 - 6:35 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este miércoles en Ponce.
Una llamada al Sistema 9-1-1 alertó a las autoridades sobre hechos, que fueron reportados a eso de las 11:27 a.m., en la intersección de la avenida Manatí con la calle Camarón, del sector La Guachita.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron sobre el pavimento “el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala. El individuo no ha sido identificado al momento”.
El occiso fue descrito de tez negra, de una estatura aproximada de 5 pies con 8 pulgada, un peso estimado de 160 libras y una edad aparente entre 22 y 25 años.
“Vestía un pantalón deportivo largo, medias y calzado deportivo de color negro. Presentaba un tatuaje visible en el área del pecho”, indicó el comunicado policiaco.
El agente Samuel Berrocales, adscrito a la División de Homicidios del área de Ponce, junto con la fiscal Xiomara Quiles Morales, se hicieron a cargo de la investigación.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 280 asesinatos en lo que va de este año, 47 menos que los 327 registrados a la misma fecha en el 2024.
