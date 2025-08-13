Arrestan a un hombre que utilizó un cheque sin fondo para defraudar a una cooperativa por $35,000
Ernesto J. Droz quedó en libertad al presta una fianza de $60,000
13 de agosto de 2025 - 4:25 PM
13 de agosto de 2025 - 4:25 PM
El Tribunal de Aibonito encontró causa para arresto el miércoles contra un hombre en Barranquitas, identificado como Ernesto J. Droz, que presuntamente defraudó a una cooperativa para la cual trabaja por $35,000 mediante el depósito de un cheque sin fondos, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.
Según la investigación de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas de la Uniformada, Droz, quien laboraba para Credicentro Coop al momento de los hechos, presuntamente utilizó su posición para depositar, en su cuenta personal, un cheque por $35,000.
Tras realizar el depósito, Droz retiró la cantidad pese a no contar con los fondos.
La Fiscalía de Aibonito formuló cargos por apropiación ilegal, fraude y por utilizar un cheque sin fondo. Tras analizar la prueba, la jueza Jenny Marie Malavé Núñez encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $60,000 que el imputado prestó mediante fiador privado.
Droz permanecerá libre y bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 25 de agosto.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: