13 de agosto de 2025
Arrestan a un hombre que utilizó un cheque sin fondo para defraudar a una cooperativa por $35,000

Ernesto J. Droz quedó en libertad al presta una fianza de $60,000

13 de agosto de 2025 - 4:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Depositó 15 cheques sin fondos en Oriental Bank de Plaza Escorial. (Archivo)
Droz quedó bajo supervisión electrónica hasta la fecha de la vista preliminar, pautada para el 25 de agosto.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Aibonito encontró causa para arresto el miércoles contra un hombre en Barranquitas, identificado como Ernesto J. Droz, que presuntamente defraudó a una cooperativa para la cual trabaja por $35,000 mediante el depósito de un cheque sin fondos, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.



Según la investigación de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas de la Uniformada, Droz, quien laboraba para Credicentro Coop al momento de los hechos, presuntamente utilizó su posición para depositar, en su cuenta personal, un cheque por $35,000.

Tras realizar el depósito, Droz retiró la cantidad pese a no contar con los fondos.

La Fiscalía de Aibonito formuló cargos por apropiación ilegal, fraude y por utilizar un cheque sin fondo. Tras analizar la prueba, la jueza Jenny Marie Malavé Núñez encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $60,000 que el imputado prestó mediante fiador privado.

Droz permanecerá libre y bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 25 de agosto.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
