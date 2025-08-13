Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A manos de su pasajero: conductor de Uber es víctima de “carjacking” en Río Piedras

El sospechoso amenazó al chofer con un arma de fuego y huyó con rumbo desconocido

13 de agosto de 2025 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
carjacking (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor de Uber fue asaltado y despojado de su vehículo por su pasajero este miércoles en un incidente registrado en la calle Frontera, junto al residencial Park Court, en Río Piedras.

RELACIONADAS

El informe suministrado por el Negociado de la Policía sostiene que, al momento de los hechos, el querellante, un hombre de 38 años, laboraba como chofer en su vehículo Mitsubishi Eclipse Cross, color gris claro, del año 2020 y con tablilla JMF-367.

Según la Uniformada, transportaba a un pasajero de Levittown a Trujillo Alto cuando, al llegar a la intersección con la avenida Park Gardens, el pasajero presuntamente lo amenazó e intimidó con un arma de fuego.

El asaltante entonces lo despojó de su teléfono celular y cartera, que contenía documentos personales. Posteriormente, obligó al conductor a bajarse del vehículo y el sujeto huyó en el automóvil.

La Uniformada añadió que el perjudicado no resultó herido.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarjackingRío Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: