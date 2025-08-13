A manos de su pasajero: conductor de Uber es víctima de “carjacking” en Río Piedras

Un conductor de Uber fue asaltado y despojado de su vehículo por su pasajero este miércoles en un incidente registrado en la calle Frontera, junto al residencial Park Court, en Río Piedras.

El informe suministrado por el Negociado de la Policía sostiene que, al momento de los hechos, el querellante, un hombre de 38 años, laboraba como chofer en su vehículo Mitsubishi Eclipse Cross, color gris claro, del año 2020 y con tablilla JMF-367.

Según la Uniformada, transportaba a un pasajero de Levittown a Trujillo Alto cuando, al llegar a la intersección con la avenida Park Gardens, el pasajero presuntamente lo amenazó e intimidó con un arma de fuego.

El asaltante entonces lo despojó de su teléfono celular y cartera, que contenía documentos personales. Posteriormente, obligó al conductor a bajarse del vehículo y el sujeto huyó en el automóvil.

La Uniformada añadió que el perjudicado no resultó herido.