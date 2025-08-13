Rescatan a mujer privada de libertad en caso de violencia de género en Puerto Nuevo
Su pareja, un hombre de 39 años, está bajo arresto, detalló un informe
13 de agosto de 2025 - 11:20 AM
En un alarmante caso de violencia de género ocurrido en Puerto Nuevo, una mujer fue privada de la libertad por su pareja, un hombre de 39 años, quien fue arrestado esta mañana por agentes de la Policía de Puerto Rico.
La intervención fue posible gracias a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron “a una mujer privada de su libertad por su pareja”.
El sospechoso fue detenido en el lugar y permanece bajo custodia de la Policía. Durante su detención, los oficiales ocuparon tres rifles y tres pistolas, para las cuales posee licencia, indica el informe policial sobre el caso.
Aunque circulan informes que indican que la víctima habría estado esposada a un tubo, la Policía no ha confirmado oficialmente esa información. Lo que sí indicó la Uniformada es que recibió atención de primeros auxilios.
Posteriormente, la víctima fue trasladada a una institución hospitalaria para evaluación médica.
La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
