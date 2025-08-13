Opinión
13 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a sujeto que presuntamente atropelló a un policía en Barranquitas

La oficial se disponía a intervenir con el hombre que viajaba a bordo de un vehículo todo terreno sin tablilla

13 de agosto de 2025 - 1:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La foto muestra al presunto operador del vehículo todo terreno que arrolló a una agente de la Policía en Barranquitas. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito solicitaron la cooperación de la ciudadanía para encontrar a un hombre que presuntamente arrolló, con su vehículo un vehículo todo terreno tipo four-track, a una agente del Negociado de la Policía en Barranquitas.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2025, a las 9:30 p.m., cuando la agente ordenó al conductor del vehículo a detenerse durante una intervención de tránsito en una gasolinera en el barrio Quebradillas.

De acuerdo con las autoridades, la agente se desmontó de su automóvil oficial y dio la señal de alto.

“Una vez este individuo se percata de su presencia, se monta en su vehículo todo terreno con una mujer en la parte posterior e inicia la marcha hacia la agente”, sostuvo la Policía en el informe preliminar.

El operador entonces, supuestamente, arrolló a la agente y la arrastró hasta la carretera frente a la gasolinera. Acto seguido, el operador huyó de la escena.

Si usted posee información que conduzca a la captura del operador del vehículo, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta@PRPDNoticias, o en la cuenta deFacebookde la Uniformada enwww.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsBarranquitasPeatón arrolladoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
