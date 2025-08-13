Buscan a sujeto que presuntamente atropelló a un policía en Barranquitas

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito solicitaron la cooperación de la ciudadanía para encontrar a un hombre que presuntamente arrolló, con su vehículo un vehículo todo terreno tipo four-track, a una agente del Negociado de la Policía en Barranquitas.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2025, a las 9:30 p.m., cuando la agente ordenó al conductor del vehículo a detenerse durante una intervención de tránsito en una gasolinera en el barrio Quebradillas.

De acuerdo con las autoridades, la agente se desmontó de su automóvil oficial y dio la señal de alto.

“Una vez este individuo se percata de su presencia, se monta en su vehículo todo terreno con una mujer en la parte posterior e inicia la marcha hacia la agente”, sostuvo la Policía en el informe preliminar.

El operador entonces, supuestamente, arrolló a la agente y la arrastró hasta la carretera frente a la gasolinera. Acto seguido, el operador huyó de la escena.

Si usted posee información que conduzca a la captura del operador del vehículo, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta@PRPDNoticias, o en la cuenta deFacebookde la Uniformada enwww.facebook.com/prpdgov.