Asaltan a un hombre en motel de Río Grande y le roban $150

Un hombre fue víctima de un robo en un motel en la zona Las Tres T del municipio de Río Grande.

El informe de la Policía detalla que el querellante se encontraba en el área de administración del motel Las Palmas cuando varios individuos con rostros cubiertos y portando armas de fuego lo despojaron de $150 en efectivo.

El hombre resultó ileso.

Los asaltantes salieron del lugar en un carro color blanco.