17 de agosto de 2025
77°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Asaltan a un hombre en motel de Río Grande y le roban $150

Los sujetos tenían sus rostros cubiertos y portaban armas de fuego

17 de agosto de 2025 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El perjudicado resultó ileso.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue víctima de un robo en un motel en la zona Las Tres T del municipio de Río Grande.

El informe de la Policía detalla que el querellante se encontraba en el área de administración del motel Las Palmas cuando varios individuos con rostros cubiertos y portando armas de fuego lo despojaron de $150 en efectivo.

El hombre resultó ileso.

Los asaltantes salieron del lugar en un carro color blanco.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investiga.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRío Grande
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
