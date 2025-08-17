Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Asaltan a un hombre en motel de Río Grande y le roban $150
Los sujetos tenían sus rostros cubiertos y portaban armas de fuego
17 de agosto de 2025 - 9:49 AM
17 de agosto de 2025 - 9:49 AM
Un hombre fue víctima de un robo en un motel en la zona Las Tres T del municipio de Río Grande.
El informe de la Policía detalla que el querellante se encontraba en el área de administración del motel Las Palmas cuando varios individuos con rostros cubiertos y portando armas de fuego lo despojaron de $150 en efectivo.
El hombre resultó ileso.
Los asaltantes salieron del lugar en un carro color blanco.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investiga.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: