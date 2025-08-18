Se buscan: Policía divulga imágenes de sospechosos de robo en Bayamón
Dos hombres tuvieron acceso a la caja registradora y se llevaron dinero y cajas de cigarrillos de una gasolinera
18 de agosto de 2025 - 9:32 AM
La Policía divulgó, este lunes, imágenes de dos sospechosos de haber cometido un robo, el viernes pasado, en una estación de gasolina en Bayamón.
Los sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad de la gasolinera Total, ubicada en la avenida Laurel de la urbanización Lomas Verdes.
Las autoridades solicitaron cooperación de la ciudadanía para identificar a los dos hombres.
De la investigación se desprende que los hombres amenazaron e intimidaron a quien estaba dentro de la estación de gasolina.
“Saltaron por encima del mostrador, obteniendo acceso a la caja registradora, apropiándose ilegalmente de una cantidad indeterminada de dinero y varias cajas de cigarrillos”, detalló la Policía.
Quienes tengan información que pueda ayudar a la Uniformada a identificar y encontrar a los sospechosos, se pueden comunicar al (787) 343-2020, o al (787) 269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452. Las llamadas serán confidenciales, aseguró la Policía.
Asimismo, también se pueden comunicar a través de redes sociales, en la cuenta de X, @PRPDNoticias, y en Facebook www.facebook/prpdgov.
