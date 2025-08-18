Se buscan: Policía divulga imágenes de sospechosos de robo en Bayamón

La Policía divulgó, este lunes, imágenes de dos sospechosos de haber cometido un robo, el viernes pasado, en una estación de gasolina en Bayamón.

Los sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad de la gasolinera Total, ubicada en la avenida Laurel de la urbanización Lomas Verdes.

Las autoridades solicitaron cooperación de la ciudadanía para identificar a los dos hombres.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a identificar y dar con el paradero de estos individuos, favor de comunicarse al (787) 343-2020. (Suministrada)

De la investigación se desprende que los hombres amenazaron e intimidaron a quien estaba dentro de la estación de gasolina.

“Saltaron por encima del mostrador, obteniendo acceso a la caja registradora, apropiándose ilegalmente de una cantidad indeterminada de dinero y varias cajas de cigarrillos”, detalló la Policía.

Quienes tengan información que pueda ayudar a la Uniformada a identificar y encontrar a los sospechosos, se pueden comunicar al (787) 343-2020, o al (787) 269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452. Las llamadas serán confidenciales, aseguró la Policía.