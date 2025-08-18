Opinión
18 de agosto de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se buscan: Policía divulga imágenes de sospechosos de robo en Bayamón

Dos hombres tuvieron acceso a la caja registradora y se llevaron dinero y cajas de cigarrillos de una gasolinera

18 de agosto de 2025 - 9:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la Policía del área de Bayamón publicaron imágenes donde se observa a sospechosos de cometer un robo. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticias

La Policía divulgó, este lunes, imágenes de dos sospechosos de haber cometido un robo, el viernes pasado, en una estación de gasolina en Bayamón.

RELACIONADAS

Los sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad de la gasolinera Total, ubicada en la avenida Laurel de la urbanización Lomas Verdes.

Las autoridades solicitaron cooperación de la ciudadanía para identificar a los dos hombres.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a identificar y dar con el paradero de estos individuos, favor de comunicarse al (787) 343-2020.
Si usted tiene información que ayude a la Policía a identificar y dar con el paradero de estos individuos, favor de comunicarse al (787) 343-2020. (Suministrada)

De la investigación se desprende que los hombres amenazaron e intimidaron a quien estaba dentro de la estación de gasolina.

“Saltaron por encima del mostrador, obteniendo acceso a la caja registradora, apropiándose ilegalmente de una cantidad indeterminada de dinero y varias cajas de cigarrillos”, detalló la Policía.

Quienes tengan información que pueda ayudar a la Uniformada a identificar y encontrar a los sospechosos, se pueden comunicar al (787) 343-2020, o al (787) 269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452. Las llamadas serán confidenciales, aseguró la Policía.

Asimismo, también se pueden comunicar a través de redes sociales, en la cuenta de X, @PRPDNoticias, y en Facebook www.facebook/prpdgov.

Robos Bayamón Policía de Puerto Rico
