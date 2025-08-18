Detona proyectil con un encendedor: un adolescente resulta herido en Humacao

Un adolescente de 17 años resultó herido, en la tarde del domingo, tras manipular una munición que se encontró en la cancha de una urbanización, en Humacao.

La Policía precisó que el joven jugaba baloncesto cuando vio la bala en el suelo.

“Al manipularla con un encendedor tipo antorcha, el proyectil se detonó, provocándole heridas en el brazo y la pierna izquierda“, precisó la Uniformada, en un informe de la investigación preliminar.

El menor de edad fue llevado a una institución hospitalaria, donde se determinó que las heridas son superficiales y se indicó que su condición es estable.