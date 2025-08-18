Detona proyectil con un encendedor: un adolescente resulta herido en Humacao
El joven de 17 años recibió heridas en un brazo y una pierna
18 de agosto de 2025 - 7:34 AM
18 de agosto de 2025 - 7:34 AM
Un adolescente de 17 años resultó herido, en la tarde del domingo, tras manipular una munición que se encontró en la cancha de una urbanización, en Humacao.
La Policía precisó que el joven jugaba baloncesto cuando vio la bala en el suelo.
“Al manipularla con un encendedor tipo antorcha, el proyectil se detonó, provocándole heridas en el brazo y la pierna izquierda“, precisó la Uniformada, en un informe de la investigación preliminar.
El menor de edad fue llevado a una institución hospitalaria, donde se determinó que las heridas son superficiales y se indicó que su condición es estable.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continuarán con la investigación. La Policía informo que se notificó al Departamento de la Familia "para la correspondiente intervención y evaluación".
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: