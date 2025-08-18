Opinión
18 de agosto de 2025
82°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detona proyectil con un encendedor: un adolescente resulta herido en Humacao

El joven de 17 años recibió heridas en un brazo y una pierna

18 de agosto de 2025 - 7:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El menor de edad fue llevado a una institución hospitalaria, donde se determinó que las heridas son superficiales. (Agencia EFE)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un adolescente de 17 años resultó herido, en la tarde del domingo, tras manipular una munición que se encontró en la cancha de una urbanización, en Humacao.

RELACIONADAS

La Policía precisó que el joven jugaba baloncesto cuando vio la bala en el suelo.

“Al manipularla con un encendedor tipo antorcha, el proyectil se detonó, provocándole heridas en el brazo y la pierna izquierda“, precisó la Uniformada, en un informe de la investigación preliminar.

El menor de edad fue llevado a una institución hospitalaria, donde se determinó que las heridas son superficiales y se indicó que su condición es estable.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continuarán con la investigación. La Policía informo que se notificó al Departamento de la Familia "para la correspondiente intervención y evaluación".

Tags
Heridos de balaMenores de edadHumacaoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
¿Quiénes somos?

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: