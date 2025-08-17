Hombre asalta restaurante de comida rápida y se lleva $60

Las autoridades investigan un robo ocurrido en un restaurante de comida rápida ocurrido el domingo en la PR-2 en Vega Baja.

Según el informe preliminar de la Policía, un ombre llegó al establecimiento y, bajo amenaza e intimidación con un arma de fuego, le exigió a la cajera que le entregara el dinero.

El hombre se fue del lugar tras apropiarse de $60 en efectivo.

El individuo fue descrito como de tez blanca, vestía camisa de manga larga color blanca con cuadros, pantalón negro largo y zapatillas deportivas color negro.