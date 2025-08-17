Opinión
17 de agosto de 2025
77°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre asalta restaurante de comida rápida y se lleva $60

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja investiga

17 de agosto de 2025 - 1:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo ocurrió en la PR-2.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan un robo ocurrido en un restaurante de comida rápida ocurrido el domingo en la PR-2 en Vega Baja.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Policía, un ombre llegó al establecimiento y, bajo amenaza e intimidación con un arma de fuego, le exigió a la cajera que le entregara el dinero.

El hombre se fue del lugar tras apropiarse de $60 en efectivo.

El individuo fue descrito como de tez blanca, vestía camisa de manga larga color blanca con cuadros, pantalón negro largo y zapatillas deportivas color negro.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega Baja
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
