16 de agosto de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre cerca de un vehículo en playa de Barceloneta

El occiso fue identificado como Edwin Alberto Rivera Serrano, de 33 años y residente del municipio de Florida

16 de agosto de 2025 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La muerte violenta ocurrió durante esta madrugada. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado, cerca de un vehículo en la playa Las Criollas, ubicada en la PR-681, kilómetro 14.7, en Barceloneta, informó la Policía.

Las autoridades fueron alertadas sobre el crimen mediante una llamada. Hasta el lugar se movilizaron agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.

En la escena del crimen se localizó un vehículo Honda Acura color negro. Mientras, en la arena se encontró el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala, confirmó la Uniformada.

El occiso fue identificado por un familiar como Edwin Alberto Rivera Serrano, de 33 años y residente del municipio de Florida. No se indicó si el auto ocupado en la escena pertenece al occiso.

La agente Joyce Moody González, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, se hizo cargo de la investigación bajo la supervisión de la teniente Francheska Barreto Allende, en unión al fiscal Ariel Chico Juarbe.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
