Asesinan a un hombre cerca de un vehículo en playa de Barceloneta

Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado, cerca de un vehículo en la playa Las Criollas, ubicada en la PR-681, kilómetro 14.7, en Barceloneta, informó la Policía.

Las autoridades fueron alertadas sobre el crimen mediante una llamada. Hasta el lugar se movilizaron agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.

En la escena del crimen se localizó un vehículo Honda Acura color negro. Mientras, en la arena se encontró el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala, confirmó la Uniformada.

El occiso fue identificado por un familiar como Edwin Alberto Rivera Serrano, de 33 años y residente del municipio de Florida. No se indicó si el auto ocupado en la escena pertenece al occiso.