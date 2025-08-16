Lo atropelló y luego lo golpeó: violento ataque a ciclista en la PR-904 en Yabucoa

La Policía investiga una agresión grave reportada en la tarde del viernes en la carretera PR-904, sector Parcelas Martorell del barrio Limones, en Yabucoa.

Según el informe preliminar, los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un incidente.

Al llegar a la escena, un hombre de 44 años relató que transitaba en bicicleta por dicho tramo y, al aproximarse a un puente, fue impactado por una guagua “pick-up”.

Luego del choque, el conductor del vehículo se bajó y lo agredió con los puños en el rostro, antes de abandonar el lugar.

El ciclista fue transportado a una institución hospitalaria del área para recibir atención médica. Al momento, no se ha divulgado información sobre su condición de salud.

El agente Juan P. Colón llevó a cabo la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

Por su parte, el agente Víctor Meléndez, adscrito a la División de Servicios Técnicos, tomó 20 fotografías como parte de la documentación de la escena.