16 de agosto de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo atropelló y luego lo golpeó: violento ataque a ciclista en la PR-904 en Yabucoa

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria para recibir atención médica

16 de agosto de 2025 - 10:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía investiga una agresión grave reportada en la tarde del viernes en la carretera PR-904, sector Parcelas Martorell del barrio Limones, en Yabucoa.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un incidente.

Al llegar a la escena, un hombre de 44 años relató que transitaba en bicicleta por dicho tramo y, al aproximarse a un puente, fue impactado por una guagua “pick-up”.

Luego del choque, el conductor del vehículo se bajó y lo agredió con los puños en el rostro, antes de abandonar el lugar.

El ciclista fue transportado a una institución hospitalaria del área para recibir atención médica. Al momento, no se ha divulgado información sobre su condición de salud.

El agente Juan P. Colón llevó a cabo la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

Por su parte, el agente Víctor Meléndez, adscrito a la División de Servicios Técnicos, tomó 20 fotografías como parte de la documentación de la escena.

La Policía exhortó a cualquier persona que posea información que pueda ayudar al esclarecimiento del caso a comunicarse al 787-343-2020.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICYabucoa
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
