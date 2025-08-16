Opinión
16 de agosto de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere peatón tras ser arrollado por un auto en Santa Isabel

Según la investigación preliminar de la Policía, el hombre fue identificado como José G. Ríos Torres, de 42 años

16 de agosto de 2025 - 9:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El año pasado 290 personas fallecieron en hechos relacionados a accidentes de tránsito. De éstos, 100 eran peatones: 84 hombres y 16 mujeres. (Archivo)
El accidente se reportó la noche del viernes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un peatón murió tras ser arrollado por un vehículo durante la noche del viernes en el kilómetro 2.9 de la PR-543 del barrio Peñuelas, en Santa Isabel.



El hombre fue identificado como José G. Ríos Torres, de 42 años, en un informe preliminar que emitió la Policía sobre el accidente de tránsito de carácter fatal.

El informe policial detalla, entre otras cosas, que el peatón se disponía a cruzar la carretera antes mencionada, “en una zona oscura y sin tomar ningún tipo de precaución en direccción de este a oeste”.

En ese momento, fue impactado con la parte frontal derecha y parabrisas de una guagua Toyota Rav4, del año 2022, que era conducida por otro hombre.

Ríos Torres recibió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

El agente Samuel Santiago, adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
