Muere peatón tras ser arrollado por un auto en Santa Isabel

Un peatón murió tras ser arrollado por un vehículo durante la noche del viernes en el kilómetro 2.9 de la PR-543 del barrio Peñuelas, en Santa Isabel.

El hombre fue identificado como José G. Ríos Torres, de 42 años, en un informe preliminar que emitió la Policía sobre el accidente de tránsito de carácter fatal.

El informe policial detalla, entre otras cosas, que el peatón se disponía a cruzar la carretera antes mencionada, “en una zona oscura y sin tomar ningún tipo de precaución en direccción de este a oeste”.

En ese momento, fue impactado con la parte frontal derecha y parabrisas de una guagua Toyota Rav4, del año 2022, que era conducida por otro hombre.

Ríos Torres recibió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.