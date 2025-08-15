Tribunal de San Juan da por finalizado el caso corporativo entre Daddy Yankee y las hermanas Mireddys y Ayeicha González
“No quedan asuntos pendientes”, dictó el juez Anthony Cuevas Ramos en una orden
15 de agosto de 2025 - 3:44 PM
El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, dio por concluido este viernes el caso corporativo radicado en diciembre de 2024 por el artista Daddy Yankee contra su exesposa y excuñada Mireddys y Ayeicha González Castellanos.
El proceso buscaba que el intérprete de éxitos como “Gasolina” y “Lo que pasó, pasó” recuperara el control de las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., que eran administradas por las hermanas González Castellanos.
“No quedan asuntos pendientes en esta sala y no vamos a intervenir directa ni indirectamente con determinaciones judiciales pendientes”, indicó Cuevas Ramos en la orden, producida a 24 horas de la vista en el Tribunal federal.
El fallo fue emitido en respuesta a una moción presentada por los abogados de las hermanas González Castellanos en la que argumentaron falta de cumplimiento, de parte del artista, con los acuerdos alcanzados en la sentencia del caso.
“A la solicitud presentada por la parte demandada ante la falta de cumplimiento con los acuerdos de la sentencia emitida en el caso de autos. No ha lugar. Nos parece que los informes de las extintas corporaciones, relacionados a los primeros tres meses de 2025, pueden obtenerse de manera más completa a través del descubrimiento de prueba en los casos judiciales pendientes ante el foro estatal (sala superior de Carolina) y el foro federal”, concluyó el juez.
Con este primer caso, Ramón Luis Ayala Rodríguez regresó a la presidencia de las corporaciones. El juez emitió una sentencia donde estipulaba que se llevara a cabo un proceso de transición para atender todo lo relacionado a las entidades.
Además, se acordó que $75 millones que estaban en las cuentas de ambas entidades se iban a mantener intocables por un periodo de 30 días “en lo que el nuevo control pueda tener acceso a toda la información”, determinó el togado.
“El resto del dinero en las cuentas se van a mantener según depositados para que se puedan utilizar de ordinario en las actividades comerciales, con la garantía de que cualquier tipo de transacción que sea mayor de $100,000 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacerse ese desembolso”, decía la orden emitida por el juez.
De igual manera, se estipulada que el artista, como presidente de ambas entidades, se comprometía a rendir un informe mensual a su exesposa, “sobre todo asunto financiero, así como todo acceso a documentación que así lo determine como parte de las actividades comerciales”.
Relacionado a esta controversia corporativa, todavía quedan casos pendientes ante el Tribunal de Carolina y el Tribunal federal. En este último foro se celebró ayer una vista de interdicto que terminó con la orden de la jueza de distrito Silvia Carreño Coll para que las demandadas entregaran equipos electrónicos que serán analizados.
En resumen, la jueza ordenó a las hermanas González Castellanos a entregar a los abogados de Daddy Yankee todos los dispositivos electrónicos que tenían en su posesión, incluyendo celulares, tabletas y computadoras, así como darle acceso a sus correos electrónicos para que estos intentaran recuperar la información que aún exista de las corporaciones.
