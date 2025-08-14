Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La batalla legal entre Daddy Yankee y Mireddys González llega este jueves al Tribunal federal

Las partes están citadas a una vista importante ante la jueza Silvia L. Carreño Coll

14 de agosto de 2025 - 8:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, (izq) y Mireddys González Castellanos (der). (GFR Media)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La batalla legal iniciada por el artista urbano Daddy Yankee contra su exesposa y su excuñada, Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente, suma un nuevo capítulo este jueves, con una vista crucial en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey.

RELACIONADAS

El pleito —que comenzó a mediados de diciembre de 2024, cuando el exponente urbano acudió al foro judicial estatal en un intento por recuperar la presidencia de sus corporaciones y obtener acceso total a ellas— escaló al ámbito federal el 30 de julio, tras una nueva demanda.

En el recurso legal de 27 páginas, las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., presididas por el cantante, reclaman $12 millones, alegando que las demandadas violaron leyes federales al incurrir, presuntamente, en destrucción de datos corporativos.

Al mismo tiempo, las entidades presentaron un injunction, solicitando al Tribunal que emita una orden con medidas dirigidas a “subsanar” los presuntos daños que, según alega la parte demandante, ha enfrentado como “represalia” tras iniciar las acciones legales.

Precisamente, la audiencia fijada para las 9:30 a.m., en la sala 3, ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, busca atender este último recurso, el cual, además, aborda detalles incluidos en la demanda federal donde se hacen señalamientos contra las hermanas González Castellanos.

Nuevo mensaje de Daddy Yankee en el tribunal: “Jesús se sintió traicionado. También nosotros”

Nuevo mensaje de Daddy Yankee en el tribunal: “Jesús se sintió traicionado. También nosotros”

Lo que dijo la estrella boricua en medio de su pleito legal contra su esposa Mireddys González por el control de sus corporaciones.

“Este caso surge de una profunda traición a la confianza y de una campaña deliberada para socavar la integridad de una empresa desde dentro”, indica el documento que fue radicado por el licenciado Víctor O. Acevedo Hernández, representante legal de las entidades.

Según el documento, las demandadas, supuestamente, abusaron de su posición dentro de las corporaciones “para eliminar y retener en secreto registros comerciales esenciales con la intención deliberada de causarles daño”. Estas ejecuciones, se añade, fueron “calculadas”.

“Estas acciones no fueron accidentales ni negligentes: fueron calculadas y ejecutadas precisamente en el momento en que las demandadas estaban a punto de perder el control de las entidades legales, en medio de un litigio en el tribunal estatal, el cual surgió después de que transfirieran $100 millones fuera de dichas entidades. Al hacerlo, sabotearon operaciones fundamentales al eliminar comunicaciones relacionadas, entre otras cosas, con la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con La Última Vuelta World Tour de El Cartel Records, Inc., una gira de despedida de alcance global”, agrega.

En medio de esta pugna legal, la defensa de la exesposa de Daddy Yankee envió, el 24 de julio, una comunicación escrita al artista para que cesara en su intención de “descapitalizar” los activos de El Cartel Records, Inc., “abrogándose la prerrogativa de registrar sus marcas en su carácter personal, cosa que es contraria a Derecho”.

“Es necesario aclarar el récord público para establecer, sin lugar a duda, que Mireddys González no pretende ‘vetar’ el nombre de Daddy Yankee, y mucho menos despojarlo de sus logros artísticos, acumulados durante una extensa carrera profesional, apoyado y respaldado por su entonces esposa Mireddys González”, indicó la representación legal.

Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo. A los exesposos les corresponde dividir la sociedad de bienes gananciales, que se menciona es millonaria. Jennifer López y Cris Judd se casaron en septiembre de 2001 y un año después, la cantante y actriz solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables. Aunque la suma exacta nunca se ha revelado se menciona que la "Diva del Bronx" le pagó $14 millones a Cris para llegar a un acuerdo.Una de las rupturas más caras en la historia de Hollywood, según Forbes, fue la del actor Kevin Costner y su exesposa Cindy Silva. Se casaron el 1978 y tras 16 años juntos y tres hijos, la pareja puso fin al romance en 1994. Costner le pagó cerca de $80 millones.
1 / 8 | Millones en juego: los divorcios más costosos de las celebridades. Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo. A los exesposos les corresponde dividir la sociedad de bienes gananciales, que se menciona es millonaria. - Facebook

El equipo -liderado por la veterana licenciada Mayra López Mulero- explicó que esta disputa aborda única y exclusivamente el uso comercial de unas marcas que el artista, presuntamente, cedió mediante contrato a favor de una de las entidades: El Cartel Records, Inc.

“En varias ocasiones, Ramón Luis Ayala ejecutó varios contratos mediante los cuales cedió, irrevocablemente, los derechos y plusvalías sobre las marcas “DY” y “DADDY YANKEE” a favor de “El Cartel Records, Inc.”. Estos contratos fueron ejecutados por el propio artista como parte de una estrategia empresarial y de planificación; hecho que el propio artista ha reconocido", añadió.

Las diferencias quedaron al descubierto a finales del año pasado cuando el artista anunció que se separaba de Mireddys, la madre de dos de sus tres hijos. En febrero pasado, la jueza Eva Soto Castelló, del Tribunal de Carolina, emitió la sentencia que oficializó el divorcio.

Momento en que Daddy Yankee y Mireddys González se enfrentan en el tribunal

Momento en que Daddy Yankee y Mireddys González se enfrentan en el tribunal

Así llegaron al Centro Judicial de San Juan debido a fuerte controversia legal por las corporaciones millonarias del "Big Boss".

En medio de la separación, comenzó la pugna legal que se ha extendido hasta la esfera federal. El caso también ha sido atendido en los Tribunales de Primera Instancia de San Juan y Carolina, donde se presentaron múltiples recursos, todos ligados con el acceso a las mencionadas corporaciones, lo que mantiene enfrentados a las partes.

Tags
Breaking NewsTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal Daddy YankeeMireddys González
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: