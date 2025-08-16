Opinión
16 de agosto de 2025
80°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre cerca de la entrada de una urbanización en San Juan

El occiso no ha sido identificado

16 de agosto de 2025 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Investigación de una escena del crimen. (ELNUEVODIA.COM)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Un asesinado se reportó a las 10:43 p.m. del viernes en la calle Surana, cerca de la entrada de la urbanización Estancias de Campollano, en San Juan.

La Policía informó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el área del pavimento.

Al llegar a la escena, los agentes observaron el cuerpo de un hombre que presentaba una herida de bala.

El occiso no ha sido identificado, pero fue descrito como de tez blanca, cabello castaño, ojos color marrón, de aproximadamente 220 libras de peso y 5’9” de estatura.

Como señas particulares, la Policía indicó que el individuo tenía bigote, barba y varios tatuajes en distintas partes del cuerpo, entre ellos: el nombre “Sofía’, la palabra ”Tata", un símbolo de notas musicales, dados y el logotipo de Jordan, entre otros.

Al momento de los hechos, vestía un pantalón corto negro y una camiseta tipo t-shirt de color azul oscuro.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en conjunto con el fiscal Adrián Albors, asumió la pesquisa sobre el crimen.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
