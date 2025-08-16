Asesinan a un hombre cerca de la entrada de una urbanización en San Juan
El occiso no ha sido identificado
16 de agosto de 2025 - 9:14 AM
Un asesinado se reportó a las 10:43 p.m. del viernes en la calle Surana, cerca de la entrada de la urbanización Estancias de Campollano, en San Juan.
La Policía informó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el área del pavimento.
Al llegar a la escena, los agentes observaron el cuerpo de un hombre que presentaba una herida de bala.
El occiso no ha sido identificado, pero fue descrito como de tez blanca, cabello castaño, ojos color marrón, de aproximadamente 220 libras de peso y 5’9” de estatura.
Como señas particulares, la Policía indicó que el individuo tenía bigote, barba y varios tatuajes en distintas partes del cuerpo, entre ellos: el nombre “Sofía’, la palabra ”Tata", un símbolo de notas musicales, dados y el logotipo de Jordan, entre otros.
Al momento de los hechos, vestía un pantalón corto negro y una camiseta tipo t-shirt de color azul oscuro.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en conjunto con el fiscal Adrián Albors, asumió la pesquisa sobre el crimen.
