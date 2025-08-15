Radican cargos contra hombre imputado de agredir sexualmente a una menor en Arecibo

La jueza superior Nivia Candelaria, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de agredir sexualmente a una menor en dicho municipio.

Tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía de Arecibo, la togada le impuso a Dilan Samuel Mont Santiago una fianza de $40,000. Además, pautó el inicio de la vista preliminar para el 27 de agosto.

Según la investigación policial, la menor se encontraba compartiendo con familiares y amistades cuando el imputado se ofreció a llevarla a dar una vuelta en un vehículo todo terreno. Durante el recorrido, el imputado habría realizado actos de índole sexual a la víctima.

Este caso fue presentado en el Tribunal por la fiscal Natalie M. Martínez Muñiz, de la División de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores.

“En el Departamento estamos firmes con la misión de proteger a nuestra niñez y de procesar con todo el rigor de la ley a quienes atenten contra su seguridad e integridad”, dijo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en un comunicado de prensa.