15 de agosto de 2025
15 de agosto de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre imputado de agredir sexualmente a una menor en Arecibo

Al individuo se le impuso una fianza de $40,000, confirmó Justicia

15 de agosto de 2025 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se presentó en el Tribunal de Arecibo. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza superior Nivia Candelaria, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de agredir sexualmente a una menor en dicho municipio.



Tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía de Arecibo, la togada le impuso a Dilan Samuel Mont Santiago una fianza de $40,000. Además, pautó el inicio de la vista preliminar para el 27 de agosto.

Según la investigación policial, la menor se encontraba compartiendo con familiares y amistades cuando el imputado se ofreció a llevarla a dar una vuelta en un vehículo todo terreno. Durante el recorrido, el imputado habría realizado actos de índole sexual a la víctima.

Este caso fue presentado en el Tribunal por la fiscal Natalie M. Martínez Muñiz, de la División de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores.

“En el Departamento estamos firmes con la misión de proteger a nuestra niñez y de procesar con todo el rigor de la ley a quienes atenten contra su seguridad e integridad”, dijo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

“No toleramos actos que vulneren la dignidad de nuestros menores y continuaremos trabajando incansablemente para que los involucrados en este tipo de actos enfrenten las consecuencias legales correspondientes”, puntualizó la secretaria.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICArecibo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
