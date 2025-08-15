Opinión
Suscriptores
15 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Infante resulta con quemaduras tras virar accidentalmente una taza con chocolate caliente en Yabucoa

La madre llevó al menor a una institución médica y ofreció su versión de los hechos

15 de agosto de 2025 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El bebé se encuentra en condición estable. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un infante de un año y tres meses resultó con quemaduras en su cuerpo tras un incidente la noche del jueves en una casa en la carretera PR-900, en las parcelas Playitas del barrio Calabazas en Yabucoa.

RELACIONADAS

La Policía confirmó que fue alertada sobre el incidente, luego de que la madre llevara al menor hasta el Hospital Menonita de Yabucoa, donde el personal médico alertó a la Uniformada.

La madre del menor, una mujer de 32 años, narró que se encontraba en la casa de un familiar tomando chocolate caliente, cuando su hijo accidentalmente viró la taza mientras jugaba, dijo la Policía.

El infante fue transportado en un auto por su madre hasta la institución, donde fue atendido por un médico, que diagnosticó quemaduras de segundo grado en la oreja, hombro y brazo derecho.

Posteriormente, el menor fue referido y trasladado en ambulancia, en condición estable, a otro hospital para ser evaluado por un especialista en quemaduras.

El agente Eduardo Santiago, adscrito al distrito de Yabucoa, se hizo cargo de la investigación.

Asimismo, se notificó al Departamento de la Familia para la intervención y evaluación del caso.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
