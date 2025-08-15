Infante resulta con quemaduras tras virar accidentalmente una taza con chocolate caliente en Yabucoa

Un infante de un año y tres meses resultó con quemaduras en su cuerpo tras un incidente la noche del jueves en una casa en la carretera PR-900, en las parcelas Playitas del barrio Calabazas en Yabucoa.

La Policía confirmó que fue alertada sobre el incidente, luego de que la madre llevara al menor hasta el Hospital Menonita de Yabucoa, donde el personal médico alertó a la Uniformada.

La madre del menor, una mujer de 32 años, narró que se encontraba en la casa de un familiar tomando chocolate caliente, cuando su hijo accidentalmente viró la taza mientras jugaba, dijo la Policía.

El infante fue transportado en un auto por su madre hasta la institución, donde fue atendido por un médico, que diagnosticó quemaduras de segundo grado en la oreja, hombro y brazo derecho.

Posteriormente, el menor fue referido y trasladado en ambulancia, en condición estable, a otro hospital para ser evaluado por un especialista en quemaduras.

PUBLICIDAD

El agente Eduardo Santiago, adscrito al distrito de Yabucoa, se hizo cargo de la investigación.