Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía busca a hombre reportado como desaparecido en Manatí

Yokendry Carmona, de 32 años, fue visto por última vez el 8 de agosto

14 de agosto de 2025 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra, pantalón corto azul y tenis negros. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo buscan a un hombre de 32 años que fue visto por última vez el 8 de agosto en los predios de su residencia, en la calle Quiñones #56, en Manatí.

RELACIONADAS

La requisitoria especial de la Policía sostiene que Yokendry Carmona fue reportado como desaparecido por su madre. Su progenitora indicó que es “la primera vez que su hijo de desaparece”.

Carmona fue descrito como un hombre de tez negra, con una estatura de cinco pies y siete pulgadas (5′ 7″), con un peso estimado de 130 libras. Además, tiene ojos color marrón, cabello negro y barba.

Como seña particular, la Uniformada señaló que tiene un tatuaje que cubre todo su brazo derecho.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa negra, un pantalón corto azul y tenis negros.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta@PRPDNoticias, o en la cuenta deFacebookde la Uniformada enwww.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsManatíPolicía de Puerto RicoPersonas desaparecidas
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: