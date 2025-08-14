Policía busca a hombre reportado como desaparecido en Manatí

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo buscan a un hombre de 32 años que fue visto por última vez el 8 de agosto en los predios de su residencia, en la calle Quiñones #56, en Manatí.

La requisitoria especial de la Policía sostiene que Yokendry Carmona fue reportado como desaparecido por su madre. Su progenitora indicó que es “la primera vez que su hijo de desaparece”.

Carmona fue descrito como un hombre de tez negra, con una estatura de cinco pies y siete pulgadas (5′ 7″), con un peso estimado de 130 libras. Además, tiene ojos color marrón, cabello negro y barba.

Como seña particular, la Uniformada señaló que tiene un tatuaje que cubre todo su brazo derecho.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa negra, un pantalón corto azul y tenis negros.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta@PRPDNoticias, o en la cuenta deFacebookde la Uniformada enwww.facebook.com/prpdgov.