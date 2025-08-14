Buscan a una adolescente desaparecida en Vega Alta desde julio

Las autoridades policíacas buscan dar con el paradero de una adolescente que fue reportada como desaparecida el pasado 28 de julio en los predios de la calle D, en la urbanización Las Colinas, en Vega Alta.

La Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que Mariah Jasmine Maldonado, de 17 años, fue reportada desaparecida el pasado 11 de agosto por su abuela, Carmen Figueroa Pérez.

La joven fue descrita físicamente como de tez blanca, 5’2” de estatura y aproximadamente 135 libras de peso. Tiene ojos color marrón y cabello teñido de color rojo.

Como señas particulares, se indicó que posee un tatuaje en la clavícula. Se desconoce cómo iba vestida al momento de su desaparición.

