14 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
Buscan a una adolescente desaparecida en Vega Alta desde julio

Mariah Jasmine Maldonado, de 17 años, fue reportada por su abuela

14 de agosto de 2025 - 2:15 PM

Mariah Jasmine Maldonado, de 17 años, fue reportada desaparecida el pasado 11 de agosto por su abuela, Carmen Figueroa Pérez, y fue descrita físicamente como de tez blanca, 5’2”de estatura y aproximadamente 135 libras de peso. Ojos color marrón y cabello teñido de color rojo. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades policíacas buscan dar con el paradero de una adolescente que fue reportada como desaparecida el pasado 28 de julio en los predios de la calle D, en la urbanización Las Colinas, en Vega Alta.

La Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que Mariah Jasmine Maldonado, de 17 años, fue reportada desaparecida el pasado 11 de agosto por su abuela, Carmen Figueroa Pérez.

La joven fue descrita físicamente como de tez blanca, 5’2” de estatura y aproximadamente 135 libras de peso. Tiene ojos color marrón y cabello teñido de color rojo.

Como señas particulares, se indicó que posee un tatuaje en la clavícula. Se desconoce cómo iba vestida al momento de su desaparición.

El Negociado de la Policía urge a cualquier persona que posea información sobre el paradero de esta menor de edad, a comunicarse con a Línea Confidencial al 787-343-2020 o con SAIC al 787-269-2424, extensiones 1451 y 1452.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
