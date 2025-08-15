Posible vínculo con narcotráfico: reclasifican como asesinato la muerte de mujer hallada en vehículo en Dorado

La Policía reclasificó este viernes como un asesinato la muerte de una mujer de 60 años cuyo cuerpo fue hallado en el interior de un vehículo el pasado lunes en la PR-165, kilómetro 21.1, en Dorado.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se dio en medio de un patrullaje preventivo cuando los oficiales localizaron un vehículo Toyota, Corolla, del 2015.

En el interior del auto, los agentes encontraron el cuerpo de la occisa, identificada como Sonia Noemí Torres García.

Inicialmente, la muerte de Torres García fue clasificada como “sospechosa”. No obstante, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinó que la causa de muerte de la fémina fue debido a una herida de bala.

Según la Uniformada, la mujer también presentaba hematomas en su rostro.

El teniente José Cruz Marrero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, indicó a El Nuevo Día que, al momento, las autoridades no investigan el asesinato de Torres García como un feminicidio.

“Lo estamos investigando como una muerte a raíz de narcotráfico (...) Como parte de la investigación, ocupamos picadura de marihuana y cocaína que estaban en posesión de ella”, informó.

Cruz Marrero indicó que la víctima no poseía expediente criminal. Agregó que en los registros tampoco figura que tuviera algún incidente previo por violencia doméstica o alguna orden de protección vigente.

“Estamos verificando una información que nos está llegando. Estamos en el proceso de entrevistas y corroboración como parte de las subpoena y aguardamos por una orden de allanamiento con relación al celular de ella que nos permita tener la trayectoria de ella”, precisó.