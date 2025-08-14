Niña resulta herida tras caer sobre ella un cable del tendido eléctrico frente a escuela de Las Piedras

Una niña de siete años resultó herida luego que un cable del tendido eléctrico presuntamente cayó y la golpeó cuando se disponía a entrar, en la mañana del jueves, al plantel de la escuela José de Diego, en Las Piedras, confirmó el Negociado de la Policía.

“Lo que tenemos, hasta el momento, es que una estudiante de esa escuela resultó herida cuando un cable de electricidad, tipo trenza, echó chispas y cayó sobre la menor”, indicó a El Nuevo Día el agente Jaime Guzmán Medina, de la Oficina de Prensa de la Comandancia de Humacao.

El uniformado indicó que la menor se encuentra en condición estable.

La llamada de emergencia fue atendida preliminarmente por la Policía Municipal de Las Piedras.

LUMA Energy, el consorcio energético encargado del mantenimiento y operación de las líneas de transmisión del sistema eléctrico, reaccionó al incidente e indicó, en declaraciones escritas, que el accidente pudo haber sido causado por una sobrecarga.

“Esta mañana fuimos notificados sobre un incidente de seguridad con una línea eléctrica, que al caer no estaba energizada. Brigadas de LUMA removieron la misma para garantizar la seguridad de todos”, señala el comunicado.