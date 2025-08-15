Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
86°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra imputado de asesinar a turista en la barriada La Perla

Kalel Jorell Martínez Bristol se entregó a las autoridades el viernes acompañado de un abogado

15 de agosto de 2025 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la Policía, un tiroteo se desató en medio de la multitud de personas que estaban frente a un negocio en La Perla, donde murió Mares y resultaron heridas otras dos personas. (GoFundMe)
Por

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto este viernes contra Kalel Jorell Martínez Bristol, imputado por el asesinato del turista Kevin Mares en hechos registrados el 10 de agosto en la barriada La Perla del Viejo San Juan.

RELACIONADAS

Martínez Bristol, quien se entregó a las autoridades en la tarde de este viernes en compañía de un abogado, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, indicó el Departamento de Justicia en declaraciones escritas.

La fiscal Melba López Ramos, de la Fiscalía de San Juan, formuló los cargos contra el imputado de 37 años y residente en San Juan. Además del cargo de asesinato en primer grado, Martínez Bristol enfrenta un cargo por poner en riesgo la seguridad del público al disparar un arma de fuego, un cargo por posesión y portación de un arma de fuego sin licencia, y un cargo por apuntar y/o disparar un arma de fuego.

Tras analizar la prueba desfilada, Rocío Alonso encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $800,000 que Martínez Bristol no prestó. El imputado permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 28 de agosto.

Ficha de Kalel Jarell Martínez Bristol suministrada por el Negociado de la Policía.
Ficha de Kalel Jarell Martínez Bristol suministrada por el Negociado de la Policía. (Suministrada)

Trasfondo del caso

Los hechos se reportaron a las 4:13 a.m. del 10 de agosto, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente.

Según el informe policial, Mares, quien recibió una herida de bala en el abdomen, fue trasladado hasta el Centro Médico en Río Piedras, donde se certificó su muerte.

Como consecuencia de los hechos, un hombre de 46 años y su hermana, de 45, identificados como Miguel y Keila Meléndez Beltrán, también resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un hospital de la ciudad capital en condición estable.

Tras el crimen, la Policía informó que en la escena se observaron varios rastros de lo que parecía ser sangre y que en un callejón se ocupó un cargador extendido para pistola Glock con 31 municiones calibre nueve milímetros (9mm).

“Por lo que se observa, la escena fue alterada, ya que no se encontraron casquillos”, indicó la Uniformada en el informe policial donde se ofreció detalles del incidente.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan JuanAsesinatosLa Perla
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: