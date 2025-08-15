Causa para arresto contra imputado de asesinar a turista en la barriada La Perla

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto este viernes contra Kalel Jorell Martínez Bristol, imputado por el asesinato del turista Kevin Mares en hechos registrados el 10 de agosto en la barriada La Perla del Viejo San Juan.

Martínez Bristol, quien se entregó a las autoridades en la tarde de este viernes en compañía de un abogado, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, indicó el Departamento de Justicia en declaraciones escritas.

La fiscal Melba López Ramos, de la Fiscalía de San Juan, formuló los cargos contra el imputado de 37 años y residente en San Juan. Además del cargo de asesinato en primer grado, Martínez Bristol enfrenta un cargo por poner en riesgo la seguridad del público al disparar un arma de fuego, un cargo por posesión y portación de un arma de fuego sin licencia, y un cargo por apuntar y/o disparar un arma de fuego.

Tras analizar la prueba desfilada, Rocío Alonso encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $800,000 que Martínez Bristol no prestó. El imputado permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 28 de agosto.

Ficha de Kalel Jarell Martínez Bristol suministrada por el Negociado de la Policía. (Suministrada)

Trasfondo del caso

Los hechos se reportaron a las 4:13 a.m. del 10 de agosto, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente.

Según el informe policial, Mares, quien recibió una herida de bala en el abdomen, fue trasladado hasta el Centro Médico en Río Piedras, donde se certificó su muerte.

Como consecuencia de los hechos, un hombre de 46 años y su hermana, de 45, identificados como Miguel y Keila Meléndez Beltrán, también resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un hospital de la ciudad capital en condición estable.

Tras el crimen, la Policía informó que en la escena se observaron varios rastros de lo que parecía ser sangre y que en un callejón se ocupó un cargador extendido para pistola Glock con 31 municiones calibre nueve milímetros (9mm).