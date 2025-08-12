Libre bajo fianza el presunto objetivo de balacera que cobró la vida de turista en La Perla
Contra Kenneth Giovanni Estrada, de 37 años, pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas
12 de agosto de 2025 - 2:43 PM
Poco después de su arresto, el presunto objetivo de la balacera que cobró la vida de un turista en La Perla quedó en libertad tras prestar, mediante fiador privado, la fianza de $20,000 que le fue impuesta por cargos al amparo de la Ley de Sustancias Controladas.
Así lo confirmó a El Nuevo Día el director de la División de Inteligencia y Arrestos, el inspector Joey Fontánez.
En el día de ayer, lunes, la Policía informó que Kenneth Giovanni Estrada, de 37 años, la supuesta tarjeta del tiroteo, fue arrestado en el sector La Trocha, en Vega Baja, tras confidencias oficiales que recibió la Uniformada.
Fontánez explicó en ese momento que su captura respondió a una orden de arresto que el Tribunal de San Juan emitió en 2022 contra Estrada por cargos relacionados con drogas.
El inspector, además, indicó que Estrada es el sobrino de las otras dos personas que resultaron heridas en medio del incidente, una mujer de 45 años y un hombre de 46 años, quien poseía expediente por un caso previo de drogas.
Por el momento, la teoría de la Uniformada apunta a que una de las balas disparadas, en medio de una multitud frente a un negocio en La Perla, alcanzó al turista, identificado como Kevin Mares, de 25 años y residente de Queens, Nueva York.
Mares presuntamente se encontraba en el lugar con varias amistades tras viajar a Puerto Rico para asistir a uno de los conciertos de la residencia artística de Bad Bunny.
