Supera la meta la campaña de recaudación de fondos para gastos fúnebres de turista asesinado en La Perla

La familia de Kevin Mares, el turista de 25 años oriundo del condado de Queens, Nueva York, asesinado el domingo en la barriada La Perla, logró superar con éxito la meta de $50,000 establecida en la plataforma GoFundMe.

La campaña de recaudación de fondos fue creada con el objetivo de cubrir los gastos fúnebres tras su trágico fallecimiento, y ha contado con una amplia muestra de solidaridad por parte de amigos, familiares y desconocidos.

Según la plataforma GoFundMe, hasta las 10:38 a.m. de este miércoles, se han recaudado $51,407, gracias a las contribuciones de al menos 923 personas.

“Kevin Mares fue un hijo muy querido, un amigo fiel y una fuente de inspiración para todos los que lo conocieron. Su bondad incondicional, su espíritu aventurero y su inquebrantable compromiso con la familia lo convirtieron en un pilar de fortaleza para sus seres queridos”, dice la campaña creada por el padre de la víctima, Héctor Mares.

“Ahora nos enfrentamos a la desgarradora tarea de traer a Kevin a casa, con gastos considerables para trasladar su cuerpo de Puerto Rico a Nueva York, así como los costos del funeral y el servicio conmemorativo en la Funeraria Frederick. Estos gastos inesperados han supuesto una enorme carga para nuestra familia en un momento ya de por sí devastador”, añade. “Su apoyo nos ayudará a honrar la memoria de Kevin y a darle la despedida que merece”.

La investigación policíaca por el asesinato de Mares continúa con el proceso de entrevistas y la verificación de confidencias que se han recibido.

Mares murió la madrugada del 10 de agosto tras recibir un disparo en el abdomen, mientras se encontraba en medio de una multitud frente al negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la barriada La Perla, en San Juan.

“Estamos en el proceso investigativo”, dijo el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan. “Estamos con entrevistas y verificando todas las confidencias que llegan”, añadió, en entrevista telefónica con este medio.

En ese aspecto, Figueroa confirmó que se han recibido varias confidencias, algunas de las cuales han arrojado resultados positivos. “Todos los días trabajamos en conjunto con la Fiscalía de San Juan”, mencionó.