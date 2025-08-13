Continúa investigación por muerte de turista en La Perla: entrevistas y confidencias bajo análisis

La investigación policíaca por el asesinato del turista Kevin Mares, de 25 años y residente del condado de Queens, Nueva York, continúa con el proceso de entrevistas y la verificación de confidencias que se han recibido.

Mares murió la madrugada del 10 de agosto tras recibir un disparo en el abdomen, mientras se encontraba en medio de una multitud frente al negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la barriada La Perla, en San Juan.

“Estamos en el proceso investigativo”, dijo el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan. “Estamos con entrevistas y verificando todas las confidencias que llegan”.

En ese aspecto, Figueroa confirmó que se han recibido varias confidencias, algunas de las cuales han arrojado resultados positivos. “Todos los días trabajamos en conjunto con la Fiscalía de San Juan”, mencionó.

Añadió que las personas que estaban con el joven en La Perla al momento de los hechos —que son consideradas testigos en la investigación— “ya han sido entrevistadas y, eventualmente, van a ser entrevistadas nuevamente”.

Los hechos se reportaron a las 4:13 a.m. del domingo, 10 de agosto, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un incidente con varias personas heridas de bala en la calle Lucila Silva.

Según el informe policial, Mares, quien se encontraba en estado crítico tras recibir una herida de bala en el lado izquierdo del abdomen, fue trasladado hasta el Centro Médico en Río Piedras, donde se certificó su muerte.

Por su parte, un hombre de 46 años y su hermana, de 45, quienes también resultaron heridos de bala, fueron trasladados a un hospital de la capital para recibir atención médica. Por el momento, se desconoce su condición.

Tras el crimen, la Policía informó que en la escena se observaron varios rastros de lo que parecía ser sangre y que en un callejón se ocupó un abastecedor negro, marca Glock, cargado con 31 municiones calibre 9 milímetros.

“Por lo que se observa, la escena fue alterada, ya que no se encontraron casquillos”, indicó la Uniformada en el informe policial donde se brindó detalles actualizados sobre el caso que ha sido reseñado internacionalmente.

Por el momento, la versión ofrecida por la Policía indica que en el lugar se produjo una discusión ajena al turista. Durante el incidente se realizaron varios disparos, uno de los cuales alcanzó al joven, causándole la muerte.

Esa versión fue confirmada por Claudia Sáenz, una amiga de la familia de la víctima, quien declaró en entrevista con el New York Daily News que “ellos estaban parados en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

Mientras, la novia de Mares, Angy Argüello, de 24 años, indicó al mismo diario que un primo de su novio lo vio colapsar después de ser baleado. “Lo vio salir del bar casi sin fuerzas, y luego se desplomó”, dijo Argüello.

“Salió a ver qué pasaba, porque no sabía qué pasaba. Y fue entonces cuando notó la sangre”, puntualizó.

Mares había viajado a Puerto Rico junto a varias amistades para asistir al concierto del artista Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de la residencia No me quiero ir de aquí, según indicaron allegados a varios medios.

Respecto al presunto objetivo de la balacera, la Policía confirmó que se trata de un hombre de 37 años, arrestado en el sector La Trocha, en Vega Baja. Actualmente, el sujeto está libre bajo fianza mientras enfrenta cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas.