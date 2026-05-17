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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:No hay espacio para tantos muertos: aumentan las exhumaciones y se agrava la crisis en los cementerios municipales

Es una realidad que, en Puerto Rico, hace una década, mueren más personas de las que nacen, pero, ¿qué pasa si no quedan nichos o panteones para sepultarlas? El Nuevo Día visitó el camposanto de Trujillo Alto, donde este año exhumarán más de 200 cadáveres

17 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Las 200 exhumaciones en el cementerio municipal de Trujillo Alto demorarían unas dos semanas, estimó el administrador Víctor Rodríguez Colón. (Ramon "Tonito" Zayas)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Trujillo Alto - Una “X” roja identifica el nicho de una mujer que falleció en 1996 y será exhumada, es decir, que sacarán sus restos óseos del féretro para enterrarlos en una fosa común, a fin de liberar espacio para sepultar más muertos en el cementerio de este municipio, en el que solo quedan 18 de estas cavidades –en muros de cemento– en el último mausoleo disponible.

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CementerioMuertesTrujillo AltoDepartamento de Salud Lares
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Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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