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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
No hay espacio para tantos muertos: aumentan las exhumaciones y se agrava la crisis en los cementerios municipales
Es una realidad que, en Puerto Rico, hace una década, mueren más personas de las que nacen, pero, ¿qué pasa si no quedan nichos o panteones para sepultarlas? El Nuevo Día visitó el camposanto de Trujillo Alto, donde este año exhumarán más de 200 cadáveres
17 de mayo de 2026 - 11:10 PM