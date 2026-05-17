Trujillo Alto - Una “X” roja identifica el nicho de una mujer que falleció en 1996 y será exhumada, es decir, que sacarán sus restos óseos del féretro para enterrarlos en una fosa común, a fin de liberar espacio para sepultar más muertos en el cementerio de este municipio, en el que solo quedan 18 de estas cavidades –en muros de cemento– en el último mausoleo disponible.