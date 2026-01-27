Puerto Rico registra en 2025 la baja poblacional más marcada en todo Estados Unidos

Tras un año en que la población de Puerto Rico mostró señales de estabilización, el estimado para el 2025 reflejó una nueva merma significativa, con una baja de casi 18,000 habitantes respecto al 2024, de acuerdo con los datos publicados el martes por el Negociado del Censo de los Estados Unidos.

El nuevo informe estima que, al 1 de julio de 2025, Puerto Rico contaba con 3,184,835 habitantes, o 17,686 menos que un año antes. La reducción interanual de 0.6% fue la más marcada entre las jurisdicciones de los Estados Unidos que participan del estimado anual del Censo, en el que Puerto Rico es el único territorio incluido. Las otras jurisdicciones que registraron mermas poblacionales son Vermont (0.3%), Hawái (0.1%), Nuevo México (0.1%), Virginia Occidental (0.1%) y California (0.02%).

Entre 2023 y 2024, el estimado de población en Puerto Rico se redujo de 3,203,794 a 3,202,521, una diferencia de apenas 1,723 habitantes, que supuso un cambio tras varios años en los que la baja de residentes fluctuaba entre 17,000 y 42,000 personas.

En esa ocasión, el propulsor de la estabilidad había sido el factor migratorio, toda vez que, según el Censo, el balance neto entre personas que se mudaron al archipiélago y las que salieron fue de 15,204, contrarrestando casi en su totalidad el llamado “cambio natural” que resulta de los factores de natalidad y mortalidad.

De acuerdo con el estimado más reciente, entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025, en Puerto Rico nacieron 17,950 bebés frente a 32,857 defunciones, un cambio neto negativo de 14,907, que el demógrafo Raúl Figueroa señaló que se alinea con el comportamiento reciente. Sin embargo, en el mismo periodo, la migración neta fue de negativo 2,779, que se combinó con el cambio natural para producir la reducción significativa en la cantidad de habitantes.

“Es una ecuación bastante sencilla. Se suman los nacimientos e inmigrantes y se quitan la gente que fallece y se fue”, resumió Figueroa, al precisar que, para propósitos del estimado anual, se utilizan como base los datos de natalidad y mortalidad del Registro Demográfico, junto a los registros de pasajeros en los puertos de entrada y salida del país.

Como parte del estimado anual, el Censo no calcula los habitantes a nivel municipal u otros factores como el ingreso, renglones que sí se incluyen en los datos de la Encuesta de la Comunidad que se harán disponibles cerca del verano y que permitirán analizar más a fondo las causas o potenciales repercusiones de los cambios poblacionales, señaló el demógrafo.

En términos generales, no obstante, Figueroa sostuvo que, ante una merma poblacional como la que produjo el estimado, debe anticiparse una baja relativamente uniforme en los pueblos.