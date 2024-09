“Todavía tenemos muchos factores de empuje que hacen que la gente se vaya de Puerto Rico”: vuelve a repuntar la emigración en Puerto Rico

“Todavía tenemos muchos de los factores de empuje que hacen que la gente se vaya de Puerto Rico, por lo que eso no debe sorprender. Un aumento de poco más de 3,000 (en la emigración neta), de 23%, es el primero que vemos en cinco años, pero se mantiene en lo que uno esperaría cada año. Estábamos viendo una tendencia a la baja, aunque yo sabía que no se iba a sostener, porque no hay razones para ello, y ahora con los problemas que tenemos con LUMA (Energy), el costo de vida y la falta de vivienda accesible, son cosas que no ayudan a que, sobre todo los jóvenes, se puedan mantener en Puerto Rico”, enumeró el experto.