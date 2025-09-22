Noticia
“Me ha gustado más envejecer en Puerto Rico”: el regreso de adultos mayores desde Estados Unidos se añade al desafío poblacional
Muchos se fueron luego del huracán María y la pandemia, y representantes de hogares advierten que su retorno agrava problemas relacionados con los servicios limitados a esta población
22 de septiembre de 2025 - 11:10 PM