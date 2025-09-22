Opinión
22 de septiembre de 2025
79°nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

"Me ha gustado más envejecer en Puerto Rico": el regreso de adultos mayores desde Estados Unidos se añade al desafío poblacional

Muchos se fueron luego del huracán María y la pandemia, y representantes de hogares advierten que su retorno agrava problemas relacionados con los servicios limitados a esta población

22 de septiembre de 2025 - 11:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Roberto Maldonado Rodríguez y Saradelia Mercado Ortega, ambos de 87 años, decidieron regresar a la isla a un centro de cuidado prolongado luego de pasar varios años en Iowa. (itzel.rivera@gfrmedia.com)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodista

Arecibo - Roberto Maldonado Rodríguez padece cáncer de próstata, y Saradelia Mercado Ortega, cáncer de pelvis. Ambos tienen 87 años, llevan casados casi siete décadas y vivían en su hogar en Vega Baja. Tuvieron que mudarse al estado de Iowa, donde residía su hija, en 2017, posterior al huracán María, tras una caída que lo dejó a él discapacitado.

