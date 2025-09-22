Arecibo - Roberto Maldonado Rodríguez padece cáncer de próstata, y Saradelia Mercado Ortega, cáncer de pelvis. Ambos tienen 87 años, llevan casados casi siete décadas y vivían en su hogar en Vega Baja. Tuvieron que mudarse al estado de Iowa, donde residía su hija, en 2017, posterior al huracán María, tras una caída que lo dejó a él discapacitado.