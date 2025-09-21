Opinión
21 de septiembre de 2025
Gobierno anuncia feria de empleo enfocada en adultos mayores

La secretaria del Trabajo y Recursos Humanos indicó que será el próximo 3 de octubre en el Coliseo Pedrín Zorrilla

21 de septiembre de 2025 - 3:56 PM

La feria de empleo será en el coliseo Pedrín Zorrilla, en San Juan. (Juan Luis Martínez Pérez)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), María del Pilar Vélez Casanova, anunció este domingo que el gobierno realizará el próximo 3 de octubre una feria de empleo enfocada principalmente en las personas de la tercera edad.

Bajo el nombre “Atrévete a trabajar”, la feria de empleo se celebrará en el Coliseo Pedrín Zorrilla, en San Juan, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., se informó.

“Decenas de patronos buscan ocupar cientos de vacantes en áreas como transporte, construcción, mantenimiento, seguridad, almacén, personal administrativo, de manufactura, contabilidad, tecnología, alimentos y ventas, entre otros. Muchos de estos patronos tendrán vacantes que pagarán más de $10.50 la hora", subrayó la secretaria del DTRH.

Invitamos a los adultos mayores interesados a continuar aportando su experiencia y capacidades a unirse a esta feria de empleo que busca reconocer el valor de su trayectoria”, puntualizó.

Destacó que el enfoque en los adultos mayores se debe a que es parte del compromiso de la administración de Jenniffer González con ese sector poblacional.

Agregó que la feria de empleo es también un esfuerzo conjunto con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y AARP de Puerto Rico.

De acuerdo con el Censo de los Estados Unidos, en 2020, el 20.8% de la población en Puerto Rico tenía 65 años o más. La cifra subió a 28% en 2024, y se proyecta que alcanzará el 35% para 2030.

Vélez Casanova además anunció que habrá otra feria de empleo para público general el 25 y 26 de septiembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., junto con la tienda Burlington, ubicada en la avenida 65 de Infantería.

La secretaria indicó que hay vacantes disponibles para cajero, servicio al cliente, asociado de ventas, asociado de recepción y prevención de pérdidas.

