20 de agosto de 2025
92°nublado
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Obtuvo cheque por $11,520: Justicia presenta cargos contra hombre por fraude al PUA

Quedó ingresado en una institución correccional al no prestar la fianza

20 de agosto de 2025 - 1:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre intentó cambiar un cheque del PUA.
El imputado fue identificado como Carlos Osvaldo Vasallo Matos, de 31 años. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Imarie A. Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de cometer fraude al Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA).

RELACIONADAS

De acuerdo al Departamento de Justicia, Carlos Osvaldo Vasallo Matos, de 31 años presuntamente brindó información falsa para recibir el incentivo, en hechos ocurridos en Bayamón el 20 de agosto de 2020.

Tras evaluar la prueba que le presentaron los fiscales Iván De Jesús González y Josenid Orozco Velázquez, de la División de Delitos Económicos, la togada le impuso una fianza de $5,000, la cual no prestó.

El imputado fue ingresado a la cárcel hasta el inicio de la vista preliminar, que quedó pautada para el 2 de septiembre, a las 9:00 a.m. en el Tribunal de Bayamón.

De acuerdo con la investigación, el imputado, supuestamente, presentó solicitudes fraudulentas ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para recibir beneficios del PUA.

En una de las solicitudes, supuestamente incluyó un número de seguro social que no le pertenecía. Como resultado de dichas gestiones, obtuvo un cheque por $11,520.00, fondos que pertenecen al erario.

“Mediante engaño, el imputado se apropió de manera ilegal de miles de dólares, dinero que estuvo destinado a apoyar los retos económicos de las familias durante la pandemia del COVID-19. Este caso reafirma el compromiso del Departamento con la protección de los fondos públicos y con el estricto cumplimiento de la ley”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes Torres Gómez.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
