Obtuvo cheque por $11,520: Justicia presenta cargos contra hombre por fraude al PUA

La jueza Imarie A. Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de cometer fraude al Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA).

De acuerdo al Departamento de Justicia, Carlos Osvaldo Vasallo Matos, de 31 años presuntamente brindó información falsa para recibir el incentivo, en hechos ocurridos en Bayamón el 20 de agosto de 2020.

Tras evaluar la prueba que le presentaron los fiscales Iván De Jesús González y Josenid Orozco Velázquez, de la División de Delitos Económicos, la togada le impuso una fianza de $5,000, la cual no prestó.

El imputado fue ingresado a la cárcel hasta el inicio de la vista preliminar, que quedó pautada para el 2 de septiembre, a las 9:00 a.m. en el Tribunal de Bayamón.

De acuerdo con la investigación, el imputado, supuestamente, presentó solicitudes fraudulentas ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para recibir beneficios del PUA.

En una de las solicitudes, supuestamente incluyó un número de seguro social que no le pertenecía. Como resultado de dichas gestiones, obtuvo un cheque por $11,520.00, fondos que pertenecen al erario.