Tragedia en Ohio: madre puertorriqueña y sus dos hijos fallecen en accidente de tránsito

Un trágico accidente ocurrido en la madrugada del lunes cobró la vida de una joven madre puertorriqueña y sus dos pequeños hijos en una autopista del condado de Sandusky, en Ohio, confirmaron las autoridades.

Ayeisha Morales, de 23 años, y sus hijos, Liam Joniel y Eliam Joeniel, fallecieron tras un aparatoso accidente que también le costó la vida a Rolando Torres Lebrón, de 27, conductor del camión en el que viajaban.

Según reportó la cadena estadounidense CBS News, el accidente de tránsito se registró alrededor de las 4:40 a.m., cuando el vehículo conducido por Torres Lebrón impactó a una guagua Ford F-450.

Acto seguido, el camión se estrelló contra una barrera de concreto y luego impactó un poste. En consecuencia, cuatro personas murieron, entre ellos, los niños de 3 y 1 año, de acuerdo a la información de las autoridades.

Tras el accidente, la familia de las víctimas ha iniciado una campaña para recaudar fondos a través de una cuenta de GoFundMe, con el objetivo de cubrir los gastos fúnebres, en medio de la pérdida irreparable.

Hasta las 10:46 a.m., de este miércoles, se habían recaudado $3,518 de la meta de $7,000. Al menos, 110 personas han donado.

“Con mucho dolor compartimos la partida inesperada de Ayeisha Morales y sus dos bebés, Liam Joniel y Eliam Joeniel quienes perdieron la vida en un trágico accidente. No existen palabras que puedan describir el vacío que dejan en sus seres queridos y en todos los que tuvimos la dicha de conocerlos”, escribió Wanda Ortiz, madre de la joven de 23 años.

De igual forma, agradeció a Torres Lebrón por cuidar de sus nietos. “Moriste como un guerrero protegiendo mis nietos del fuego. Te llevaré siempre, eres y serás un gran hombre”, compartió en sus redes sociales.