Feriados
20 de agosto de 2025
91°bruma
Tragedia en Ohio: madre puertorriqueña y sus dos hijos fallecen en accidente de tránsito

La familia de las víctimas pide ayuda ciudadana para los gastos fúnebres

20 de agosto de 2025 - 11:10 AM

Ayeisha Morales y sus dos bebés, Liam Joniel y Eliam Joeniel, perdieron la vida en un trágico accidente en Ohio. (GoFundMe)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un trágico accidente ocurrido en la madrugada del lunes cobró la vida de una joven madre puertorriqueña y sus dos pequeños hijos en una autopista del condado de Sandusky, en Ohio, confirmaron las autoridades.

Ayeisha Morales, de 23 años, y sus hijos, Liam Joniel y Eliam Joeniel, fallecieron tras un aparatoso accidente que también le costó la vida a Rolando Torres Lebrón, de 27, conductor del camión en el que viajaban.

Según reportó la cadena estadounidense CBS News, el accidente de tránsito se registró alrededor de las 4:40 a.m., cuando el vehículo conducido por Torres Lebrón impactó a una guagua Ford F-450.

Acto seguido, el camión se estrelló contra una barrera de concreto y luego impactó un poste. En consecuencia, cuatro personas murieron, entre ellos, los niños de 3 y 1 año, de acuerdo a la información de las autoridades.

Tras el accidente, la familia de las víctimas ha iniciado una campaña para recaudar fondos a través de una cuenta de GoFundMe, con el objetivo de cubrir los gastos fúnebres, en medio de la pérdida irreparable.

Hasta las 10:46 a.m., de este miércoles, se habían recaudado $3,518 de la meta de $7,000. Al menos, 110 personas han donado.

“Con mucho dolor compartimos la partida inesperada de Ayeisha Morales y sus dos bebés, Liam Joniel y Eliam Joeniel quienes perdieron la vida en un trágico accidente. No existen palabras que puedan describir el vacío que dejan en sus seres queridos y en todos los que tuvimos la dicha de conocerlos”, escribió Wanda Ortiz, madre de la joven de 23 años.

De igual forma, agradeció a Torres Lebrón por cuidar de sus nietos. “Moriste como un guerrero protegiendo mis nietos del fuego. Te llevaré siempre, eres y serás un gran hombre”, compartió en sus redes sociales.

En la cuenta de GoFundMe, la progenitora de la joven, además, añadió que “hoy más que nunca necesitamos unirnos como comunidad para apoyar a su familia en estos momentos tan difíciles. Los fondos recaudados serán destinados a cubrir gastos fúnebres y brindar un poco de alivio en medio de tanto sufrimiento”.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosOhioAccidentes
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
