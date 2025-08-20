Violenta agresión dentro del baño de escuela pública en Caimito: menor sufrió múltiples heridas
La Policía investiga el incidente reportado en la tarde de ayer, martes
20 de agosto de 2025 - 12:40 PM
Una violenta agresión se reportó en la tarde del martes en la escuela Inés María Mendoza, ubicada en el camino Los Ortega, en el barrio Caimito, en San Juan.
Según el informe policíaco, la agresión ocurrió en uno de los baños del plantel, donde un joven sufrió múltiples heridas en diferentes partes de su cuerpo.
El caso fue investigado de forma preliminar por la agencia Elizabeth Orta, adscrita al Precinto de Caimito.
Posteriormente, el caso fue referido la División de Delitos Sexuales, quienes continúan con la pesquisa.
