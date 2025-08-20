Opinión
20 de agosto de 2025
92°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violenta agresión dentro del baño de escuela pública en Caimito: menor sufrió múltiples heridas

La Policía investiga el incidente reportado en la tarde de ayer, martes

20 de agosto de 2025 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como parte de la investigación, se espera que se le tome una declaración jurada al policía del precinto de Río Piedras que atendió la querella inicial y entrevistó brevemente a la víctima. (GFR Media)
La agresión ocurrió en la escuela Inés María Mendoza.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una violenta agresión se reportó en la tarde del martes en la escuela Inés María Mendoza, ubicada en el camino Los Ortega, en el barrio Caimito, en San Juan.

RELACIONADAS

Según el informe policíaco, la agresión ocurrió en uno de los baños del plantel, donde un joven sufrió múltiples heridas en diferentes partes de su cuerpo.

El caso fue investigado de forma preliminar por la agencia Elizabeth Orta, adscrita al Precinto de Caimito.

Posteriormente, el caso fue referido la División de Delitos Sexuales, quienes continúan con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsSeguridadPolicía de Puerto RicoCICCaimitoEscuelas públicas
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
