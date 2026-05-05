“Kiko Pobre” está de vuelta: el temido excapo del Cártel de Medellín regresa a Colombia

Colombia - En las últimas horas se habló que uno de los excapos más antiguos del cartel de Medellín, Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien cumplió una pena en Estados Unidos por narcotráfico, regresó al país este 2026 después de pasar en una prisión más de 10 años en Miami y haber cumplido sus compromisos judiciales con el sistema penal de dicho país.

De acuerdo con lo último que conoció EL TIEMPO, el ciudadano colombiano, identificado también por los alias de ‘Carlos Mario’, ‘Kiko pobre’, ‘Juan Carlos Martínez Pérez’, ‘Carlos Mario Vega Tobón’ y ‘Antonio González Zapata’, retornó, en efecto, al territorio nacional. El ingreso al país de este hombre, quien en su momento fue considerado uno de los objetivos de mayor relevancia para las agencias de seguridad estadounidenses, se produjo recientemente bajo un perfil que no activó requerimientos judiciales vigentes.

Fuentes de Migración Colombia detallaron que el arribo se registró en el departamento de Antioquia, específicamente a través del Aeropuerto Internacional José María Córdova, que sirve a la ciudad de Medellín y está ubicado en la jurisdicción de Rionegro.

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Desde la entidad se le confirmó a EL TIEMPO que Ochoa Vasco entró a Colombia “el 13 de febrero” del 2026. De acuerdo con las fuentes enteradas, llegó por el municipio de Rionegro, Antioquia, y se conoció que el hombre tenía una alerta en su perfil migratorio.

1 / 9 | Así es el famoso edificio Mónaco de Pablo Escobar. El famoso edificio Mónaco, que perteneció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, se ha vuelto un atractivo para los turistas, quienes día a día se paran en la portería del edificio para tomarse fotos. (Jaiver Nieto / El Tiempo) 1 / 9 Así es el famoso edificio Mónaco de Pablo Escobar El famoso edificio Mónaco, que perteneció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, se ha vuelto un atractivo para los turistas, quienes día a día se paran en la portería del edificio para tomarse fotos. (Jaiver Nieto / El Tiempo) Compartir

Esta alerta, según dijeron, se verificó en su momento con un enlace en la Interpol. Este procedimiento de verificación es estándar para ciudadanos que han tenido antecedentes penales internacionales, pero en este caso, la respuesta de la policía internacional indicó que no existen órdenes de captura pendientes contra él en la actualidad por lo que se calificó como “negativa”.

Asimismo, las autoridades migratorias indicaron detalles sobre la modalidad de su llegada, señalando que el sujeto no arribó en las condiciones habituales de los ciudadanos repatriados forzosamente. Al respecto, afirmaron que seguramente llegó en un vuelo comercial porque los vuelos de deportados los recibe Migración Colombia únicamente en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá.

Fuentes judiciales le dijeron a El Colombiano, además, que el hombre maneja un bajo perfil en la capital de Antioquia desde su llegada.

¿Quién es el Fabio Enrique Ochoa Vasco? La fecha en la que quedó libre

Hay que destacar que, de acuerdo con los registros oficiales del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) consultados por EL TIEMPO, el sujeto, de 65 años de edad en la actualidad, ya no está bajo la supervisión del sistema carcelario norteamericano.

El reporte oficial del BOP establece que el individuo “no se encuentra bajo custodia desde fecha del 29 de junio 2020”, pagando una pena de más de 10 años de cárcel.

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El perfil criminal de Ochoa Vasco está ampliamente documentado por el Departamento de Justicia y el FBI. En documentos de archivo de la Fiscalía de los Estados Unidos, se describe su trayectoria como una de las más extensas en el mundo del crimen transnacional, señalando que “Ochoa Vasco ha sido traficante de cocaína desde 1978 y se convirtió en el líder de su propia organización de narcotráfico internacional en 1986. Posteriormente, conspiró con otros para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos a través de México y otros países”.

Su relevancia era tal que el gobierno estadounidense llegó a ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, situándolo en la lista de los criminales más buscados a nivel global antes de que se lograra su sometimiento. El hombre se inició en la mafia como lugarteniente de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, y del propio Pablo Escobar.

La estructura que dirigía poseía una capacidad logística sofisticada para el envío de estupefacientes. Según los expedientes judiciales del Distrito Medio de Florida, “la organización de narcotráfico de Ochoa Vasco operaba y distribuía la cocaína mediante una extensa red de lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras, así como aviones y vehículos de transporte terrestre. Según los documentos judiciales, Ochoa Vasco utilizaba aviones para transportar la cocaína a las Bahamas y luego lanchas rápidas para llevarla a los Cayos de Florida y otros lugares”.

Esta red permitía el movimiento constante de toneladas de sustancias ilícitas, utilizando rutas que conectaban directamente el sur del continente con los principales centros de consumo en Norteamérica.

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El proceso judicial que llevó a su encarcelamiento fue el resultado de décadas de seguimiento por parte de múltiples agencias. En septiembre de 2009, se formalizó su situación legal cuando se anunció que “Fabio Enrique Ochoa Vasco (de 48 años, originario de Colombia) se declaró culpable hoy de cargos de narcotráfico en tres casos federales. Ochoa Vasco enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años”. Entre los cargos, estaba narcotráfico y lavado de activos.

Estos casos incluían acusaciones que se remontaban a 1989 y 1990 en Miami, además de un proceso de 2004 en Tampa, donde se le imputaba la distribución de más de cinco toneladas métricas de cocaína. Su entrega a la justicia fue fruto de una negociación con la Fiscalía del Distrito Medio de Florida que concluyó en enero de 2009, tras haber permanecido prófugo durante años.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el exlíder narcotraficante tuvo que desprenderse de gran parte de la fortuna acumulada durante sus años de actividad ilegal. El Departamento de Justicia informó en su momento que “en el acuerdo de culpabilidad, Ochoa Vasco acepta confiscar más de $15 millones en efectivo, propiedades y activos que él y otros adquirieron durante sus operaciones de tráfico de cocaína”.

La red de Ochoa Vasco también involucraba a otros colaboradores clave encargados de la logística aérea, como Luis Alberto Urrego Contreras, alias ‘Bacon’. Según un documento público del Departamento de Justicia del año 2014, desde 2003 hasta 2005, Urrego-Contreras “adquirió aviones privados y pilotos. Las adquisiciones se realizaron en nombre del narcotraficante colombiano de cocaína Fabio Enrique Ochoa Vasco con el propósito de transportar cocaína desde Colombia a México. La cocaína fue posteriormente importada a los Estados Unidos para su distribución por Ochoa Vasco”.