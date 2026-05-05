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Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 26 muertos

Además, las autoridades confirmaron que otras 61 personas resultaron heridas en el incidente que está bajo investigación

5 de mayo de 2026 - 9:55 AM

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En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, se ve a bomberos trabajando para extinguir un incendio. (Chen Sihan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Beijing - Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en una provincia del centro de China dejó al menos 26 muertos y 61 heridos, informaron los medios estatales el martes, lo que llevó a suspender toda la fabricación de fuegos artificiales cerca del lugar.

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El estallido ocurrió el lunes por la tarde en una planta de pirotecnia en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, según la agencia noticiosa oficial Xinhua.

El periódico estatal China Daily señaló que la planta era operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, una ciudad a nivel de condado administrada por Changsha y destacado centro de producción de fuegos artificiales en el país.

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, dijo en una conferencia de prensa que las labores de búsqueda y rescate en el lugar se habían completado en gran medida, pero la verificación de las víctimas y la identificación de los fallecidos aún seguían en marcha.

Chen expresó sus condolencias por las víctimas en nombre del gobierno local y pidió disculpas a la sociedad, incluidas las familias y los heridos.

“Nos sentimos extremadamente dolidos y profundamente arrepentidos”, dijo.

Ding Weiming, secretario del partido de la Oficina de Gestión de Emergencias de Changsha, dijo que en el sitio había una gran cantidad de productos o productos semiterminados que prendieron, lo que provocó explosiones continuas y esporádicas.

También dijo que grandes cantidades de pólvora almacenadas en el área de almacenes amenazaban la seguridad de los equipos de rescate, mientras que el colapso de muros, columnas y el techo en el área de la fábrica creó escombros, con personas atrapadas y rutas bloqueadas.

Se ordenó a todos los fabricantes de fuegos artificiales y petardos en Liuyang suspender la producción, informaron medios locales.

Imágenes aéreas difundidas por la televisora estatal CCTV el martes mostraban humo blanco elevándose en varios puntos del complejo, donde algunas instalaciones sufrieron daños o se vinieron abajo.

Cientos de rescatistas acudieron al lugar de la explosión y las autoridades evacuaron a los residentes que permanecían en áreas de peligro debido a los altos riesgos relacionados con la presencia de dos almacenes de pólvora negra cerca del sitio, reportó Xinhua.

Las autoridades abrieron una investigación sobre la causa de la explosión y la policía detuvo a la persona a cargo de la empresa, dijo Xinhua.

El presidente chino, Xi Jinping, instó a realizar “todos los esfuerzos” en la búsqueda de personas que aún están desaparecidas y para salvar a los heridos. También pidió a las autoridades investigar la causa rápidamente y exigir rendición de cuentas, según el reporte. Además, el mandatario ordenó una evaluación eficaz de riesgos y el control de peligros en industrias clave, así como el fortalecimiento de la gestión de la seguridad pública.

Para evitar otros accidentes durante la operación, los rescatistas adoptaron medidas como el rociado y la humidificación para eliminar peligros potenciales.

Además, desplegaron varios robots con el fin de ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.

Liuyang tiene una larga historia de producción de fuegos artificiales. La organización Guinness World Records indicó que el primer fuego artificial documentado con precisión, el petardo chino, fue atribuido a Li Tian, un monje que vivió cerca de Liuyang durante la dinastía Tang de China, que data aproximadamente de 618 a 907 d.C.

Li descubrió que poner pólvora en tallos huecos de bambú cerrados creaba fuertes explosiones, y ató petardos juntos con el fin de crear los tradicionales petardos de Año Nuevo para ahuyentar a los malos espíritus, señaló Guinness.

China reportó en febrero dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales durante el periodo del Año Nuevo Lunar.

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