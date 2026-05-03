Puerto Rico buscará una sorpresa ante China Taipei en el Mundial por Equipos de Tenis de Mesa

El equipo femenino de Puerto Rico ya conoce su primer rival en el cuadro principal de las Finales del Campeonato Mundial por Equipos de Tenis de Mesa Londres 2026.

La cuarteta nacional, liderada por Adriana Díaz, enfrentará el martes a las 8:30 a.m. (hora de Puerto Rico) a China Taipei, sexta selección del ranking mundial, en la ronda de los mejores 32 equipos del torneo.

Puerto Rico, número 17 del mundo, avanzó a esta fase tras cerrar con marca de 2-1 en el Grupo 14, apoyado principalmente en Díaz, quien acumuló récord individual de 2-1 con balance de 7 sets ganados y cuatro perdidos. Kristal Meléndez también aportó al ganar su único partido sin ceder sets (3-0), mientras Brianna Burgos registró marca de 1-1 y Edmarie León cayó en su sola presentación.

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China Taipei, por su parte, presenta una plantilla de alto nivel internacional, aunque ha dependido en gran medida de Peng Yu-Han, invicta con marca de 2-0 y balance de 6/1 en sets. Yeh Yi-Tian y Wu Ying Syuan han mostrado mayor vulnerabilidad con registros de 1-3 y Chen Szu-Yu perdió su única presentación del torneo en sets corridos, con balance de 0-1 y marca de 0-3 en parciales.