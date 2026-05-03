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Puerto Rico buscará una sorpresa ante China Taipei en el Mundial por Equipos de Tenis de Mesa

Las boricuas llegan impulsadas por el rendimiento de Adriana Díaz en su búsqueda de avanzar a los octavos de final

3 de mayo de 2026 - 7:07 PM

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Adriana Díaz acumuló récord individual de 2-1 con balance de siete sets ganados y cuatro perdidos en la fase de grupos del Mundial. (World Table Tennis)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El equipo femenino de Puerto Rico ya conoce su primer rival en el cuadro principal de las Finales del Campeonato Mundial por Equipos de Tenis de Mesa Londres 2026.

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La cuarteta nacional, liderada por Adriana Díaz, enfrentará el martes a las 8:30 a.m. (hora de Puerto Rico) a China Taipei, sexta selección del ranking mundial, en la ronda de los mejores 32 equipos del torneo.

Puerto Rico, número 17 del mundo, avanzó a esta fase tras cerrar con marca de 2-1 en el Grupo 14, apoyado principalmente en Díaz, quien acumuló récord individual de 2-1 con balance de 7 sets ganados y cuatro perdidos. Kristal Meléndez también aportó al ganar su único partido sin ceder sets (3-0), mientras Brianna Burgos registró marca de 1-1 y Edmarie León cayó en su sola presentación.

China Taipei, por su parte, presenta una plantilla de alto nivel internacional, aunque ha dependido en gran medida de Peng Yu-Han, invicta con marca de 2-0 y balance de 6/1 en sets. Yeh Yi-Tian y Wu Ying Syuan han mostrado mayor vulnerabilidad con registros de 1-3 y Chen Szu-Yu perdió su única presentación del torneo en sets corridos, con balance de 0-1 y marca de 0-3 en parciales.

En la rama masculina, Puerto Rico no consiguió clasificar a la ronda principal, al cerrar con marca de 1-2 en la fase de grupos.

Tags
Adriana DíazTenis de mesaFederación Puertorriqueña de Tenis de Mesa
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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