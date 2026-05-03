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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Boston desperdicia 13 corredores en base y cae ante Houston en entradas extras

Los Astros se llevaron la serie con un batazo clave de Cam Smith y aporte de Christian Vázquez

3 de mayo de 2026 - 5:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El boricua Christian Vázquez, aquí capturando una pelota, bateó de 4-2. (Mark Stockwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cam Smith conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la décima entrada frente al ‘Green Monster’, y los Astros de Houston derrotaron a los Red Sox de Boston 3-1 este domingo para llevarse la serie.

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Jarren Duran conectó un jonrón solitario para los Red Sox, su segundo cuadrangular en tres juegos, después de pegar uno de tres carreras en la victoria del viernes.

Boston se fue de 11-0 con corredores en posición de anotar y dejó a 13 hombres en base.

El abridor de Boston, Ranger Suárez, abandonó el juego después de cuatro entradas sin permitir carreras debido a una dolencia en el tendón de la corva derecha. Venía de una actuación de ocho entradas sin hits ni carreras con 10 ponches en su salida anterior. En este juego permitió tres hits, ponchó a tres y otorgó una base por bolas.

El primera base de los Astros, Christian Walker, volvió a la alineación y se fue de 3-2 tras abandonar el juego del sábado luego de ser golpeado en el casco por una recta. Terminó la serie de 10-6.

El toletero de Houston, el cubano Yordan Álvarez, solo bateó de 14-1 en la serie, con un sencillo.

Después de que José Altuve bateara para un inusual doble play ‘6-2-5′, Zack Kelly (0-2) volvió a llenar las bases con una base por bolas antes del batazo decisivo de Smith. Brice Matthews fue puesto out en el plato.

Bryan Abreu (1-2) trabajó dos entradas para llevarse la victoria, logrando que Ceddanne Rafaela bateara para doble play, que terminó el juego con las bases llenas.

Cody Bolton, en su primera apertura desde que ingresó a la lista de lesionados por inflamación en la parte media de la espalda el 13 de abril, lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras.

Duran conectó un jonrón hacia las gradas del jardín derecho en la quinta entrada, y Houston empató el juego con un elevado de sacrificio de Matthews en la sexta.

El boricua Christian Vázquez se fue de 4-2. Por su parte, Carlos Correa de 3-0 con dos bases por bola. En la sexta entrada, fusiló a Andruw Monasterio para cerrar el inning en cero.

Tags
Astros de HoustonRed Sox de BostonMLBGrandes LigasChristian Vázquez
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