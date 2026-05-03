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“Estamos muy sincronizados”: Joel Embiid y los 76ers van por los Knicks

Filadelfia eliminó a Boston en el séptimo partido y avanzó a las semifinales de la Conferencia Este

3 de mayo de 2026 - 1:27 PM

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Joel Embiid celebra con su equipo la victoria en el Juego 7 de la primera ronda ante los Celtics de Boston. (Jim Davis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston - Los 76ers de Filadelfia no sabían con cuántos partidos podrían contar con Joel Embiid en la serie de primera ronda de playoffs contra los Celtics de Boston.

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Resultó ser justo lo suficiente.

Tras debutar en el Juego 4 luego tras someterse a una apendicectomía el mes pasado, el ex Jugador Más Valioso jugó algunos de los mejores minutos de playoffs de su carrera en los últimos cuatro partidos de la serie para guiar a los 76ers a una victoria de 109-100 en el Juego 7 sobre unos Celtics que habían parecido un posible aspirante al título de la NBA.

“A veces he estado en esas posiciones en las que me he quedado corto. Siempre lo he dicho: no puedes ganar solo”, comentó Joel Embiid. “Necesitas un equipo. La forma en que estamos jugando ahora, estamos muy sincronizados, ofensiva y defensivamente”, añadió.

La recompensa del séptimo preclasificado es un duelo de semifinales de la Conferencia Este contra los Knicks de Nueva York, que comienza el lunes.

Al conducir a Filadelfia a apenas su segunda victoria como visitante en un Juego 7 en su historia y la primera desde 1982 contra Boston, Embiid terminó con 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias para convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 100 puntos en una serie de playoffs pese a perderse los primeros tres partidos.

Él y Tyrese Maxey (30 unidades, 11 rebotes y siete asistencias) también se convirtieron en el tercer dúo en la historia de la liga en registrar cada uno 25 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en un Juego 7.

Maxey señaló que esta serie demostró cómo ahora sabe cuándo ser asertivo y cuándo cederle el protagonismo a Embiid.

“Es un crecimiento, porque tuve que aprender cuándo ser agresivo y cuándo no serlo”, explicó Maxey. “Se puso un poco difícil a mitad de esta temporada. Básicamente yo era la primera opción todas las noches. Luego él regresa y tengo que encontrar la manera de hacer ambas cosas. Y él hace un gran trabajo simplemente manteniéndome involucrado, manteniéndome con confianza y diciéndome algo como: ‘Oye, necesito que hagas lo que tú haces’”.

Los 76ers necesitarán todo lo que Embiid aportó y más para competir con unos Knicks que juegan un partido mucho más físico que Boston.

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BaloncestoNBANBA Playoffs76ers de FiladelfiaCeltics de Boston
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