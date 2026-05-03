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Los Leones vuelven a derrotar a los Cangrejeros en el BSN: “Ponce se ha fortalecido”

Mientras que en Bayamón, los Vaqueros aplastaron a los Osos de Manatí

3 de mayo de 2026 - 12:57 PM

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Jalen Crutcher lideró la ofensiva de Ponce con 26 puntos y 10 asistencias. (Jorge Correa)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En una sólida demostración colectiva, los Leones de Ponce se impusieron 103-92 sobre los Cangrejeros de Santurce en partido celebrado la noche del sábado en el Coliseo Roberto Clemente, resultado que les permitió dominar por completo la serie particular entre ambos quintetos esta temporada.

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El conjunto ponceño (7-9) encontró su mejor versión en la segunda mitad del encuentro, cuando logró despegarse definitivamente en el marcador. Un tiro libre de Darius Bazley con poco más de cinco minutos por jugar amplió la ventaja a doble dígito, diferencia que Santurce (6-9) no pudo revertir en el tramo final.

El equipo de Ponce es un equipo que viene haciendo movimientos, se ha fortalecido, jugadores que le dan otra dimensión. Nos pusieron en posiciones difíciles y sacaron ventaja de la desesperación que tuvimos de hacer las cosas bien. Anotaron canastos claves”, dijo el dirigente Nelson Colón en conferencia de prensa.

“Las cosas van a mejorar. Tenemos que tener paciencia ni volvernos locos”, agregó.

Jalen Crutcher comandó la ofensiva con 26 puntos y 10 asistencias. También sobresalieron Brady Manek, con 22 tantos y 11 rebotes, y el propio (Darius) Bazley, que completó un doble-doble de 12 unidades y 12 capturas. Tjader Fernández, que arribó al equipo la semana pasada procedente de Mayagüez, aportó cinco puntos y cuatro asistencias.

Por el lado de los Cangrejeros, Jordan Howard lideró el ataque con 19 puntos, mientras Isaiah Piñeiro y Davon Jefferson sumaron 14 cada uno.

Por Santurce no jugaron Ángel Rodríguez, Ángel Matías ni Devon Collier. Igualmente, David Huertas salió lesionado del encuentro.

Vaqueros defienden el “Rancho”

Por otro lado, los Vaqueros de Bayamón controlaron el juego de principio a fin y vencieron 95-70 a los Osos de Manatí en el cuarto choque entre ambos en la campaña, tomando ventaja 3-1 en la serie particular. Con la victoria, Bayamón mejora a 11-6, mientras Manatí cae a 6-9.

Jae Crowder y Jaylin Galloway encabezaron la ofensiva con 17 unidades cada uno, seguidos por Xavier Cooks con 13 tantos y siete rebotes. Por Manatí, Kendric Davis fue el más destacado con 23 puntos.

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BSNLeones de PonceCangrejeros de Santurce BaloncestoVaqueros de Bayamón
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