Mariecarmen Rivera conquista en Panamá su tercer oro panamericano en SUP Surf Race

Mariecarmen Rivera volvió a confirmar su dominio continental al conquistar la medalla de oro en la prueba de SUP Surf Race de los XIX Juegos Panamericanos de Surf Panamá 2026, resultado con el que aseguró su tercer título panamericano y añadió otro capítulo histórico a su brillante trayectoria internacional.

La destacada atleta puertorriqueña le otorgó así a Puerto Rico su única presea dorada en la edición 2026 del evento organizado por la Asociación Panamericana de Surf (PASA) y que se llevó a cabo en la playa Venao.

Durante la carrera, la boricua sufrió una caída al entrar al agua para iniciar la segunda vuelta, situación que fue aprovechada por la actual campeona mundial y una de sus principales rivales, la argentina Juliette Duhaime, para asumir la delantera. Sin embargo, Rivera reaccionó poco después, recuperó la primera posición y aseguró el triunfo.

Duhaime se quedó con la segunda posición, mientras su compatriota Alma Coletta quedó tercera y la brasileña Lena Ribeiro quedó cuarta.

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Rivera, quien viene de un extraordinario ciclo competitivo en el que acumuló campeonatos mundiales, títulos panamericanos, el campeonato del Eurotour y el liderato del ranking mundial de stand up paddle, volvió a imponerse en el escenario continental con una actuación que consolidó su legado como referente del SUP en América.

Por otro lado, Max Torres obtuvo medalla de plata en SUP Surf y Omelv García cobre en SUP Race. Asimismo, el equipo de Puerto Rico conquistó la medalla de cobre por equipos con 11,432 puntos. Brasil quedó en primer lugar, seguido de Argentina y Perú.

Mariecarmen Rivera, seleccionada como la Atleta del Año de El Nuevo Día “Ha sido un año de ensueño”, dijo la atleta puertorriqueña, quien ganó cuatro campeonatos mundiales, seis medallas y alcanzó el liderato del ranking en el 2025 en la disciplina de “stand up paddle”.

Mientras, Mia Calderón —que quedó séptima en las Américas— y Havanna Cabrero aseguraron su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en tabla corta. De igual forma, Dwight Pastrana y Jaime Martínez también obtuvieron su boleto.

En tabla larga, Jazmine Dean también logró su pase tras finalizar quinta en su evento.