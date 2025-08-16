Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
16 de agosto de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emboscada en Carolina: lo citan para una venta, lo secuestran y escapa lanzándose del carro

El perjudicado fue contactado en redes sociales por los individuos con la excusa de que querían comprar prendas que vendía

16 de agosto de 2025 - 4:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 9:12 p.m. del viernes. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que intentaba vender unas prendas tras concretar una cita mediante las redes sociales fue asaltado por varios individuos la noche del viernes en el municipio de Carolina, según informó el Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, el querellante fue citado por presuntos compradores interesados en adquirir unas prendas que había publicado en Facebook. El encuentro sería en el estacionamiento de un centro comercial.

Al llegar al punto de encuentro, el hombre fue interceptado por dos sujetos armados, quienes lo intimidaron y le ordenaron que los dejara subir a su vehículo Honda Accord, color gris y del año 2016.

Bajo amenaza, los individuos lo obligaron a conducir hasta la carretera PR-26, cerca del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.

Una vez en el área, lo despojaron de pertenencias de alto valor, incluyendo dos cadenas, un reloj, pulseras, aproximadamente $5,300 en efectivo, tarjetas de crédito, documentos personales y un arma de fuego Glock 23 color negra, para la cual posee licencia.

En un intento por escapar, mientras transitaban por la marginal de Los Ángeles, el perjudicado aceleró el auto y, al llegar a la intersección con la calle Sol, frente a la estación de gasolina Puma, se lanzó al pavimento.

Posterior a ello, el vehículo continuó en movimiento e impactó un objeto fijo. En ese momento, los sospechosos se bajaron del vehículo, realizaron varios disparos y huyeron a toda prisa del lugar.

El perjudicado no resultó herido de bala.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tiene a cargo la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarolina
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 16 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: