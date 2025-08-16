Emboscada en Carolina: lo citan para una venta, lo secuestran y escapa lanzándose del carro

Un hombre que intentaba vender unas prendas tras concretar una cita mediante las redes sociales fue asaltado por varios individuos la noche del viernes en el municipio de Carolina, según informó el Negociado de la Policía.

Según el informe preliminar, el querellante fue citado por presuntos compradores interesados en adquirir unas prendas que había publicado en Facebook. El encuentro sería en el estacionamiento de un centro comercial.

Al llegar al punto de encuentro, el hombre fue interceptado por dos sujetos armados, quienes lo intimidaron y le ordenaron que los dejara subir a su vehículo Honda Accord, color gris y del año 2016.

Bajo amenaza, los individuos lo obligaron a conducir hasta la carretera PR-26, cerca del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.

Una vez en el área, lo despojaron de pertenencias de alto valor, incluyendo dos cadenas, un reloj, pulseras, aproximadamente $5,300 en efectivo, tarjetas de crédito, documentos personales y un arma de fuego Glock 23 color negra, para la cual posee licencia.

En un intento por escapar, mientras transitaban por la marginal de Los Ángeles, el perjudicado aceleró el auto y, al llegar a la intersección con la calle Sol, frente a la estación de gasolina Puma, se lanzó al pavimento.

Posterior a ello, el vehículo continuó en movimiento e impactó un objeto fijo. En ese momento, los sospechosos se bajaron del vehículo, realizaron varios disparos y huyeron a toda prisa del lugar.

El perjudicado no resultó herido de bala.